ежедневно в 06:00

На сапах - по утреннему центру Петербурга

Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса

5
8 отзывов
Групповая
Эта прогулка — три удовольствия в одном.

Во-первых, вы насладитесь дворцами и набережными Петербурга с самого удачного ракурса — ведь с середины канала не видно ни людей, ни машин.

Во-вторых, на рассвете город предстанет перед вами спокойным, без шума и суеты.

И наконец, яркие впечатления и заряд бодрости подарит сап-серфинг! Путешествие проходит в компании до 18 человек.
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж. Сапы очень просты в управлении: эти длинные и широкие надувные доски устойчивы на воде и потому прекрасно подходят для новичков. Перед началом водной прогулки вы пройдете краткий инструктаж и услышите об азах гребли. И в сопровождении инструкторов отправитесь в плавание по центру города.

Увлекательный маршрут. Мы стартуем ранним утром на Лебяжьей канавке. Выйдем в Мойку и попадем в Канал Грибоедова. Проплывем мимо храма Спаса на Крови, по возможности подойдём к Казанскому мосту и пройдём под Невским проспектом.
По течению спустимся к узенькой Зимней канавке и проскользнем между Эрмитажным театром и Большим Эрмитажем. Если позволит погода, в конце прогулки по Неве мы поднимемся против течения до места старта — Лебяжьей канавки.

Кому подойдет прогулка

Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей) и массой тела менее 120 кг (эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда). Специальная физическая подготовка не требуется, достаточно энтузиазма и хорошего настроения.

Организационные детали

  • Туры проходят на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках
  • Общая протяженность маршрута составит 4 км. Трафик судов по рекам и каналам учтен при составлении маршрута.
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи; один инструктор ведет не более 6 участников
  • Перед отплытием все участники проходят инструктаж по технике безопасности, каждому участнику выдаются индивидуально подобранные спасательные жилеты, весла, при необходимости — непромокаемые куртки

Рекомендуем взять с собой удобную спортивную обувь; штаны или шорты, не стесняющие движений; запасные штаны (на случай, если вы промокнете); майку и толстовку; кепку; солнцезащитные очки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у моста через Лебяжью канавку у дома №1 по Миллионной улице
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 06:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Н
9 авг 2021
Очень понравилось это маленькое приключение. Моей компании, состоящей из 18-летних всем пресыщенных девочек, очень понравилось. Сказали, это лучшее мероприятие в Питере, что у них было! Спасибо организаторам, очень заботливые и позитивные ребята! Ни секунды не пожалела, что пришлось встать в 5 утра, что в самом начале упала в воду и тд.
А
4 авг 2021
Отличное развлечение, для тех кто ищет новых позитивных эмоций и немного физических нагрузок)
Потрясающие инструктора, все подробно объясняли даже непосредственно во время плавания, помогали новичкам, очень поддерживали.

Маршрут пролегает по ооочень красивым и живописным местам, действительно увидели как город просыпается.

Посмотрю какие еще развлечения есть у этих ребят и в следующую поездку обязательно к ним приеду.

Ещё раз огромное ВАМ спасибо!
С
3 авг 2021
Самые яркие впечатления от поездки в Питер - на этой экскурсии! Магия утра и большой воды)
Ю
30 июля 2021
Очень понравилось. Решилась на экскурсию не имея никакого опыта. Маршрут хорошо продуман, безопасен, интересен. Инструктора все объясняют, помогают, где надо успокаивают:)). Советую всем.
К
30 июля 2021
Незабываемые эмоции, заряд позитива и виды на красоты Петербурга! Экскурсия на сапах просто восхитительна, время проносится незаметно! Благодарю компанию Ahtilahti и лично гида Валентину за знакомство с сапом!
М
26 июля 2021
Спасибо за эмоции! Было классно!
Ю
25 июля 2021
Приятное пробуждение в воскресенье, когда весь город спит от похмелья и видишь абсолютно пустой питер)
А
16 июля 2021
Очень крутая прогулка по рекам, все понятно и просто объясняли

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