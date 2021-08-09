ежедневно в 06:00

Что вас ожидает

Инструктаж. Сапы очень просты в управлении: эти длинные и широкие надувные доски устойчивы на воде и потому прекрасно подходят для новичков. Перед началом водной прогулки вы пройдете краткий инструктаж и услышите об азах гребли. И в сопровождении инструкторов отправитесь в плавание по центру города.

Увлекательный маршрут. Мы стартуем ранним утром на Лебяжьей канавке. Выйдем в Мойку и попадем в Канал Грибоедова. Проплывем мимо храма Спаса на Крови, по возможности подойдём к Казанскому мосту и пройдём под Невским проспектом.

По течению спустимся к узенькой Зимней канавке и проскользнем между Эрмитажным театром и Большим Эрмитажем. Если позволит погода, в конце прогулки по Неве мы поднимемся против течения до места старта — Лебяжьей канавки.

Кому подойдет прогулка

Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей) и массой тела менее 120 кг (эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда). Специальная физическая подготовка не требуется, достаточно энтузиазма и хорошего настроения.

Организационные детали

Туры проходят на надувных SUP -бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках

-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках Общая протяженность маршрута составит 4 км. Трафик судов по рекам и каналам учтен при составлении маршрута.

Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи; один инструктор ведет не более 6 участников

Перед отплытием все участники проходят инструктаж по технике безопасности, каждому участнику выдаются индивидуально подобранные спасательные жилеты, весла, при необходимости — непромокаемые куртки

Рекомендуем взять с собой удобную спортивную обувь; штаны или шорты, не стесняющие движений; запасные штаны (на случай, если вы промокнете); майку и толстовку; кепку; солнцезащитные очки.