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Необычное путешествие по Санкт-Петербургу (автобусная экскурсия)

5
15 отзывов
Екатерина
Екатерина – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия ⛳ по Петербургу необязательно должна быть официальной и скучной.

Гид познакомит вас с шутками, забавными историями и другими фактами из жизни Северной столицы ⭐️.

Вас ждут Дворцовая площадь, Невский проспект, памятник Пржевальскому с верблюдом, «Дом-утюг» на Садовой.

Вы узнаете про «нос майора Ковалева», где находится самая теплая и дорогая улица города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Необычное путешествие по Санкт-Петербургу (автобусная экскурсия)
Необычное путешествие по Санкт-Петербургу (автобусная экскурсия)

Что вы увидите

  • Дом Капустина
  • Памятник Николаю Пржевальскому
  • «Дом-утюг»
  • скульптура собаки Муму
  • памятник дворнику
  • Измайловский сад
  • Большую хоральную синагогу
  • Итальянский дворик
  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • Исаакиевский собор
  • Ростральные колонны
  • Спасом на Крови
Необычная обзорная экскурсия ⛳ по Северной столице. Экскурсия автобусная 2, 5 - 3 часа. Во время экскурсии 🧭 планируется 3-4 выхода.
Перед бронированием напишите мне, пожалуйста, желаемую дату!
Обзорная экскурсия по городу, что может быть скучнее и зануднее? Давайте соединим приятное с полезным!

Мы познакомимся с самыми популярными достопримечательностями:

  • Стрелкой Васильевского острова, Петропавловской крепостью, Дворцовой площадью, Исаакиевским собором и Спасом-на-Крови, и узнаем то, что не найдешь в обычном путеводителе.

А так же Вас ждет рассказ:

  • про самую теплую и самую дорогую улицу;
  • о том, чего боятся парашютисты, пролетая над Московским вокзалом. И где находится ленинградский Бродвей;
  • Вы познакомитесь с реальными и легендарными персонажами: «человеком рассеянным», царскими слонами, которые не прочь выпить 🍹 с вами на посошок, «носом майора Ковалева», «Петровичем на каланче», российским Гамлетом и Золушкой, «князем Тьмы», «дикарем в юбке» и усатой графиней.
Все это, а так же шутки, исторические анекдоты, городской фольклор, загадки и много другое ждет вас на нашем необычном путешествии. Присоединяйтесь!

Маршрут экскурсии:

    Пл. Островского > памятник дворнику > Измайловский сад > памятник ангелу > Фонтанка > дом из питер фм > Старокалинкин мост > дом утюг на Садовой > памятник муму на пл. Тургенева > Синагога на Лермонтовском пр. > Конногвардейский бул. > Адмиралтейский пр. > Александровский сад > памятник Прожевальскому с верблюдом > Невский пр. > Итальянский дворик
    Маршрут и остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.
    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 пл. Островского
    Необычное путешествие по Санкт-Петербургу (автобусная экскурсия)
    Необычное путешествие по Санкт-Петербургу (автобусная экскурсия)
    Необычное путешествие по Санкт-Петербургу (автобусная экскурсия)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Екатерина
    Екатерина
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    15 отзывов оставили туристы

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