Необычная обзорная экскурсия ⛳ по Северной столице. Экскурсия автобусная 2, 5 - 3 часа. Во время экскурсии 🧭 планируется 3-4 выхода.

Перед бронированием напишите мне, пожалуйста, желаемую дату!

Обзорная экскурсия по городу, что может быть скучнее и зануднее? Давайте соединим приятное с полезным!

Мы познакомимся с самыми популярными достопримечательностями:

Стрелкой Васильевского острова, Петропавловской крепостью, Дворцовой площадью, Исаакиевским собором и Спасом-на-Крови, и узнаем то, что не найдешь в обычном путеводителе.

А так же Вас ждет рассказ:

про самую теплую и самую дорогую улицу;

о том, чего боятся парашютисты, пролетая над Московским вокзалом. И где находится ленинградский Бродвей;

Вы познакомитесь с реальными и легендарными персонажами: «человеком рассеянным», царскими слонами, которые не прочь выпить 🍹 с вами на посошок, «носом майора Ковалева», «Петровичем на каланче», российским Гамлетом и Золушкой, «князем Тьмы», «дикарем в юбке» и усатой графиней.

Все это, а так же шутки, исторические анекдоты, городской фольклор, загадки и много другое ждет вас на нашем необычном путешествии. Присоединяйтесь!

Маршрут экскурсии:

Пл. Островского > памятник дворнику > Измайловский сад > памятник ангелу > Фонтанка > дом из питер фм > Старокалинкин мост > дом утюг на Садовой > памятник муму на пл. Тургенева > Синагога на Лермонтовском пр. > Конногвардейский бул. > Адмиралтейский пр. > Александровский сад > памятник Прожевальскому с верблюдом > Невский пр. > Итальянский дворик

Маршрут и остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.