Все видели центр Петербурга: мощь классицизма и роскошь барокко. И большинству – достаточно! НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО! Есть и другой странный, сказочный противоречивый Петербург знаменитых Пяти углов, средневековых замков, волшебных теремов, непонятных, но коллосальных построек, кремлевских стен, идеально круглых или похожих на творение паука домов. Домов с секретом внутри. Другой город 🏙️ интересных людей, судеб, проектов, обстоятельств – вместе со мной вы узнаете их историю 📖. Историю другого Петербурга

Петербург разен – это давно заметили и знаменитые писатели и жители, а вот для гостей города он зачастую остается однообразно-величественной столицей ⭐️ центральных улиц и площадей. Предлагаю заглянуть за них, что бы увидеть чем жил Петербург, когда возникло его величие. Как он менялся. Чем он живет сейчас.

Что Вас ждет

•Узнаем что и как освещало город – увидев громады газгольдеров.

•На примере круглого дома узнаем устройство городских дворцов 18-19 веков, и как они сменились доходными домами.

•Узнаем устройство и быт доходных домов, а заодно некоторые хитрости их архитекторов что бы увеличить плату за съем.

•Посетим красивейший Терем-дом Никонова – и узнаем причины его сказачного вида, «капнув» философии в нашу беседу, что бы затронуть смену сознания нашей страны!

•И закончим на необычной, неформальной обзорной площадке в центре города с чашкой кофе в руке!