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Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.

Владимир П.
Владимир П. – Гид из Санкт-Петербурга
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.

Что вы увидите

  • Знаменитые пять углов
  • Странный дом Бака
  • Сказочный дом Никонова
  • Почти средневековый замок - одну из вершин петербургского модерна дом Полежаева
  • Газгольдер – узнаете что это такое!
  • Полностью круглый дом
  • Мистическую ротонду
  • Настоящую обсерваторию начала 20 го века
  • Кремлевскую стену с прекрасным собором Древней Руси
  • Центр Петербурга с высоты птичьего полета в одном из неформальных его центров.
Все видели центр Петербурга: мощь классицизма и роскошь барокко. И большинству – достаточно! НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО! Есть и другой странный, сказочный противоречивый Петербург знаменитых Пяти углов, средневековых замков, волшебных теремов, непонятных, но коллосальных построек, кремлевских стен, идеально круглых или похожих на творение паука домов. Домов с секретом внутри. Другой город 🏙️ интересных людей, судеб, проектов, обстоятельств – вместе со мной вы узнаете их историю 📖. Историю другого Петербурга
Петербург разен – это давно заметили и знаменитые писатели и жители, а вот для гостей города он зачастую остается однообразно-величественной столицей ⭐️ центральных улиц и площадей. Предлагаю заглянуть за них, что бы увидеть чем жил Петербург, когда возникло его величие. Как он менялся. Чем он живет сейчас.
Что Вас ждет
•Узнаем что и как освещало город – увидев громады газгольдеров.
•На примере круглого дома узнаем устройство городских дворцов 18-19 веков, и как они сменились доходными домами.
•Узнаем устройство и быт доходных домов, а заодно некоторые хитрости их архитекторов что бы увеличить плату за съем.
•Посетим красивейший Терем-дом Никонова – и узнаем причины его сказачного вида, «капнув» философии в нашу беседу, что бы затронуть смену сознания нашей страны!
•И закончим на необычной, неформальной обзорной площадке в центре города с чашкой кофе в руке!
Что входит
  • Услуги экскурсовода и комфортабельный новый автомобиль
  • вне зависимости от размера.
Что не входит
  • Вход в ротонду и на обзорную площадку оплачивается отдельно всего 220 рублей с каждого человека.
Начало
🚩 Любой, где Вам удобно.
Место завершения
🏁 Лиговский пр., 74
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир П.
Владимир П.
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Владимир П. проводит ещё 3 экскурсии

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