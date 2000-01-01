Что вас ожидает

Великолепные уголки и виды парка

Вы сбежите из шумного Петербурга на просторы Бабигонских высот. На прогулке в центре нашего внимания окажется дворец Бельведер — словно античный храм, он возвышается на холме, чтобы любоваться «всей Россией». С верхней галереи вам откроются виды на озера, луга, сады, деревеньки и дали Финского залива. Подернутые легкой дымкой Кронштадт и Петербург.

Атмосферное погружение в 19 век

По маршруту вы последуете за ведущими и актерами — творческими жителями деревни Сашино, названной в честь императора Александра II. Услышите об истории Бабигонских высот и об императорских традициях. Например, о многолюдных иллюминированных маскарадах в День рождения императрицы Александры Федоровны. Благодаря встрече с нашими персонажами вы легко погрузитесь в атмосферу сельской резиденции Николая I и Александра II. По желанию примерите костюмы, станете участником игр и танцев 19 века.

А еще вы заглянете в домик пекаря, предки которого жили здесь в допетровскую эпоху. Узнаете о его ремесле, погреетесь у русской печи и угоститесь чаем со свежим хлебом.

Кому подойдет экскурсия

Тем гостям города, кто уже посмотрел главные достопримечательности и дворцы и ищет что-то новое, а также жителям Петербурга. Кроме того, прогулка отлично подойдет путешественникам с питомцами.

Организационные детали