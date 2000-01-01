Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах

Перенестись в императорскую эпоху, ощутить сельский колорит и залюбоваться видами

Прогулка по Бабигонским высотам вдохновляет в любое время года.

А наша еще и проходит с актерами в костюмах! Вы станете героями экскурсии, а просторы вокруг — декорациями истории.

Исследуя нетуристический Петергоф, вы проникнетесь очарованием Лугового парка.

Узнаете тайны дворца Бельведер, откроете традиции 19 века и легко перенесетесь в императорское прошлое резиденции.
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах
Непарадный Петергоф: иммерсивный променад на Бабигонских высотах

Что вас ожидает

Великолепные уголки и виды парка

Вы сбежите из шумного Петербурга на просторы Бабигонских высот. На прогулке в центре нашего внимания окажется дворец Бельведер — словно античный храм, он возвышается на холме, чтобы любоваться «всей Россией». С верхней галереи вам откроются виды на озера, луга, сады, деревеньки и дали Финского залива. Подернутые легкой дымкой Кронштадт и Петербург.

Атмосферное погружение в 19 век

По маршруту вы последуете за ведущими и актерами — творческими жителями деревни Сашино, названной в честь императора Александра II. Услышите об истории Бабигонских высот и об императорских традициях. Например, о многолюдных иллюминированных маскарадах в День рождения императрицы Александры Федоровны. Благодаря встрече с нашими персонажами вы легко погрузитесь в атмосферу сельской резиденции Николая I и Александра II. По желанию примерите костюмы, станете участником игр и танцев 19 века.

А еще вы заглянете в домик пекаря, предки которого жили здесь в допетровскую эпоху. Узнаете о его ремесле, погреетесь у русской печи и угоститесь чаем со свежим хлебом.

Кому подойдет экскурсия

Тем гостям города, кто уже посмотрел главные достопримечательности и дворцы и ищет что-то новое, а также жителям Петербурга. Кроме того, прогулка отлично подойдет путешественникам с питомцами.

Организационные детали

  • До места встречи вам нужно добраться самостоятельно — проще всего приехать на комфортной скоростной электричке Ласточка с Балтийского вокзала
  • Экскурсия проходит в тихом загородном парке, где нет толп туристов и городского шума, поэтому вам не понадобятся наушники. Гид при необходимости включает микрофон.
  • Дополнительные расходы — по желанию: прогулка на лошади длительностью около 40 минут (1500 рублей) или на извозе (5000 рублей), покупка хлеба и козьего молока

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Железнодорожный вокзал «Новый Петергоф»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Я влюблена в Бабигонские высоты. О Бельведере — любимой сельской загородной резиденции императоров — могу рассказывать бесконечно. Считаю, что в моей экскурсии важно раскрыть семейные ценности, традиции императорской семьи. Обожаю с детства кататься на извозе — телеге или санях запряженной лошадкой, люблю запах сена, костра, луговых трав, погреться у русской деревенской печи в морозный день. Этими нехитрыми радостями сельской жизни хочу поделиться с гостями нашего поселения!
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