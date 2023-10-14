Во дворце в разное время жили и члены царской семьи, и девочки из бедных семей, и работники профсоюзов. На экскурсии вы увидите роскошные интерьеры, поднимитесь по «лестнице в небо», заглянете на чаепитие в столовую и узнаете о судьбах многочисленных хозяев резиденции.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите бальный зал, гостиные, большую и малую столовые, подниметесь по «лестнице в небо» и побываете в крипте домовой церкви, спроектированной в память о паломничестве великого князя Николая Николаевича в Иерусалим. Наш замечательный гид — историк архитектуры — научит вас читать историю России по архитектурным элементам дворца и расскажет об удивительных судьбах его многочисленных хозяев.

Вы узнаете:

кем и для кого строился дворец;

какая это ответственность — родиться в семье императора;

как промышленный прорыв в производстве металла сказался на интерьере дворца и что символизируют его детали;

как раньше выглядела площадь перед дворцом;

в каком зале обедал князь Николай Николаевич, а в каком принимал гостей;

какая драма в семье привела к тому, что супруга князя была причислена к лику святых.

Также во время экскурсии для вас будет накрыто чаепитие в малой столовой.

Организационные детали