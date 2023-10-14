Побывать внутри одной из самых красивых резиденций Санкт-Петербурга и открыть тайны его владельцев
Во дворце в разное время жили и члены царской семьи, и девочки из бедных семей, и работники профсоюзов.
На экскурсии вы увидите роскошные интерьеры, поднимитесь по «лестнице в небо», заглянете на чаепитие в столовую и узнаете о судьбах многочисленных хозяев резиденции.
На экскурсии вы увидите роскошные интерьеры, поднимитесь по «лестнице в небо», заглянете на чаепитие в столовую и узнаете о судьбах многочисленных хозяев резиденции.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите бальный зал, гостиные, большую и малую столовые, подниметесь по «лестнице в небо» и побываете в крипте домовой церкви, спроектированной в память о паломничестве великого князя Николая Николаевича в Иерусалим. Наш замечательный гид — историк архитектуры — научит вас читать историю России по архитектурным элементам дворца и расскажет об удивительных судьбах его многочисленных хозяев.
Вы узнаете:
- кем и для кого строился дворец;
- какая это ответственность — родиться в семье императора;
- как промышленный прорыв в производстве металла сказался на интерьере дворца и что символизируют его детали;
- как раньше выглядела площадь перед дворцом;
- в каком зале обедал князь Николай Николаевич, а в каком принимал гостей;
- какая драма в семье привела к тому, что супруга князя была причислена к лику святых.
Также во время экскурсии для вас будет накрыто чаепитие в малой столовой.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 600 руб. /чел. Стоимость детских билетов уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Николаевского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — компания друзей, люди разного возраста и профессий, но нас объединяет любовь и интерес к городу, в котором живём. С 2015 года мы проводим дружеские экскурсии. Вместе исследуем особняки, храмы, музеи, смотрим на город с воды и всегда говорим о людях. В центре нашего внимания — личная история и её отражение.
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Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Летние
Дворцы, замки и особняки
В помещении
Николаевский дворец
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