Отправление от Московского вокзала. Далее обзорная экскурсия ⛳ по ночному городу, с остановками для прогулки и фотографий. В 0:30 начинается теплоходная прогулка 👣 по рекам и каналам. Вы увидите Санкт- Петербург «с воды» в сопровождении рассказа экскурсовода. Корабль проплывает под Дворцовым и Троицким мостом. Далее Вас ждет продолжение водной экскурсии 🧭. На кораблях есть открытая и закрытая
палуба.
Возвращение на автобусе 🚌 к Московскому вокзалу в 2 - 3 ночи.
В программу экскурсии входит:
•Обзорная экскурсия по историческому центру Петербурга
•Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
•Трансфер до Московского вокзала
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Обзорная экскурсия
Билеты на теплоход
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Питание не предусмотрено
Личные расходы туриста
Начало
🚩 Невский пр., 87/2, офис "Ленинград-тур". В 22:00
Место завершения
🏁 Невский пр, 87/2. В 2:30 ночи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.