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Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой

4.5
61 отзыв
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Какой Петербург в ночи? Он сказочный, таинственный и немного романтичный.

Нет ничего от «прежнего», дневного города.

Именно ночью происходит то самое чудо — развод мостов.

Каждый уважающий себя турист должен увидеть это.

За ночь мы изучим весь исторический центр — проплывем под разводящимися мостами и прогуляемся по улочкам Северной столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌃Ночная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🥰Романтическая
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой

Что вы увидите

  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
Отправление от Московского вокзала. Далее обзорная экскурсия ⛳ по ночному городу, с остановками для прогулки и фотографий. В 0:30 начинается теплоходная прогулка 👣 по рекам и каналам. Вы увидите Санкт- Петербург «с воды» в сопровождении рассказа экскурсовода. Корабль проплывает под Дворцовым и Троицким мостом. Далее Вас ждет продолжение водной экскурсии 🧭. На кораблях есть открытая и закрытая
палуба.
Возвращение на автобусе 🚌 к Московскому вокзалу в 2 - 3 ночи.

В программу экскурсии входит:

    •Обзорная экскурсия по историческому центру Петербурга
    •Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
    •Трансфер до Московского вокзала
    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
    • Обзорная экскурсия
    • Билеты на теплоход
    Что не входит
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
    • Питание не предусмотрено
    • Личные расходы туриста
    Начало
    🚩 Невский пр., 87/2, офис "Ленинград-тур". В 22:00
    Место завершения
    🏁 Невский пр, 87/2. В 2:30 ночи
    Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
    Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
    Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
    Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ленинград-Тур
    Ленинград-Тур
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    61 отзыв оставили туристы

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