4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Новая Голландия сегодня и в прошлом

На острове вы прогуляетесь по бывшим тюремным камерам, увидите дореволюционные склады леса и поймете, в чем заключалась новшество их конструкции. Узнаете, в чем особенность дореволюционной промышленной архитектуры Петербурга и почему нельзя «лезть в бутылку». Посмотрите Кузню и услышите историю появления величественной Арки, соединяющей Мойку с гаванью острова. Мы поговорим о том, как менялся и застраивался остров, как восстанавливали его постройки и как оживают подобные промышленные пространства.

Вокруг острова

Мы пройдемся и по прилегающему району, увидим кирпичный дом архитектора Шретера, казармы морского гвардейского экипажа и конногвардейского полка. Посмотрим на дворец Бобринских, потомков внебрачного сына Екатерины II, поговорим о том, какова была судьба незаконнорожденных детей императоров. Спустимся в подземный переход и увидим, что осталось от зарытого Крюкова канала. Вы узнаете, как Благовещенский мост стал любимой переправой петербуржцев через Неву, полюбуетесь на дворцы великих князей и услышите историю о том, какие коллеги Матильды Кшесинской овладевали сердцами Романовых.