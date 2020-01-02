4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Новая Голландия: три века истории Петербурга

Прогуляться по модному району города и узнать, как менялся остров

Елена и Маргарита
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Елена и Маргарита – ваш гид
Искусственный остров, созданный еще в начале XVIII века для хранения кораблестроительных материалов, стал сегодня самым современным и модным местом города.

На этом небольшом клочке земли отражены все изменения, происходившие в городе.

Вас ждут первая судостроительная верфь Петербурга — градообразующее предприятие начала XVIII века, первый постоянный мост через Неву, прорытые и закопанные каналы, гвардейские полки, тюрьмы, взорванные церкви, особняки великих князей.

И, конечно, невероятные истории, связанные с этим местом и судьбами живших здесь людей.
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча около Военно-Морского музея
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга

Что вас ожидает

Новая Голландия сегодня и в прошлом
На острове вы прогуляетесь по бывшим тюремным камерам, увидите дореволюционные склады леса и поймете, в чем заключалась новшество их конструкции. Узнаете, в чем особенность дореволюционной промышленной архитектуры Петербурга и почему нельзя «лезть в бутылку». Посмотрите Кузню и услышите историю появления величественной Арки, соединяющей Мойку с гаванью острова. Мы поговорим о том, как менялся и застраивался остров, как восстанавливали его постройки и как оживают подобные промышленные пространства.

Вокруг острова
Мы пройдемся и по прилегающему району, увидим кирпичный дом архитектора Шретера, казармы морского гвардейского экипажа и конногвардейского полка. Посмотрим на дворец Бобринских, потомков внебрачного сына Екатерины II, поговорим о том, какова была судьба незаконнорожденных детей императоров. Спустимся в подземный переход и увидим, что осталось от зарытого Крюкова канала. Вы узнаете, как Благовещенский мост стал любимой переправой петербуржцев через Неву, полюбуетесь на дворцы великих князей и услышите историю о том, какие коллеги Матильды Кшесинской овладевали сердцами Романовых.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся.
  • Для детей до 14 скидка на экскурсию 30%.
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Новая Голландия: три века истории Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Военно-Морского музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Маргарита
Елена и Маргарита
Мы — историки с академическим образованием и гордимся этим. Кураторы выставок «Яхта «Штандарт» и семья последнего российского императора», «Николай II. К 150-летию со дня рождения» и «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина». Поэтому наше главное кредо — нет дилетантизму. Наши экскурсии отличаются отличным знанием города и отсутствием лапши на ваших ушах по завершению. Мы категорически против мифологизации истории. Зачем заниматься мифотворчеством, когда в самой исторической действительности cеверной столицы сокрыты такие головокружительные сюжеты, что им могли бы позавидовать самые талантливые романисты?
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного! Елена отличный гид, знающий и любящий свой город! Сразу видно, что она хорошо знает историю! Рассказывала с интересом и огоньком. С первых минут завладела нашим вниманием. Экскурсия пролетела быстро на одном дыхании! Большое спасибо!
14 октября 2019
Побывали на экскурсии с Маргаритой,
Уютно погрузились в мир исторических изменений.
Отличная подача и формат,
рекомендуем к употреблению :)
28 марта 2019
Побывали на экскурсии "Новая Голландия: три века истории Петербурга".
Невероятное впечатление произвела как сама Новая Голландия, так и объекты, окружающие остров. А среди них только великокняжеских дворцов – три! Также большое впечатление произвел Адмиралтейский канал, взятый в трубу. Если бы не экскурсионное сопровождения, такое важное окружение острова осталось бы без должного внимания (а это немало говорит о разносторонности и эрудированности экскурсовода)!
Елена – профессиональный историк, поэтому даже со строго выверенными фактами рассказ получился интересный и "живой". Время пролетело незаметно и было жаль, что экскурсия уже закончилась. Всем рекомендуем эту экскурсию – Новую Голландию стоит увидеть!
Спасибо Трипстер, что на Вашем сайте можно найти такие замечательные экскурсии!)
25 марта 2019
Это была прекрасная экскурсия! Маргарита так душевно рассказывает, что в город влюбляешься моментально! Мы не первый раз в Петербурге, уже бывали и в Новой Голландии, но в этот раз открыли для себя этот красивейший остров с новой стороны! Маргарита рассказала нам историю появления острова, как он менялся и развивался и как стал таким прекрасным, как сегодня. Весь этот рассказ был хорошо структурирован и насыщен интересными фактами, экскурсия прошла на одном дыхании. Территория вокруг острова не менее интересна, тут несколько дворянских особняков, с которыми связано много колоритных историй. В общем, отлично провели время, будем рекомендовать экскурсию знакомым! Спасибо!

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