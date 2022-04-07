Обзорная с экскурсией в Юсуповский дворец + теплоход по рекам и каналам

Обзорная с экскурсией в Юсуповский дворец + теплоход по рекам и каналам
Обзорная с экскурсией в Юсуповский дворец + теплоход по рекам и каналам
Обзорная с экскурсией в Юсуповский дворец + теплоход по рекам и каналам
Обзорная с экскурсией в Юсуповский дворец + теплоход по рекам и каналам
Обзорная с экскурсией в Юсуповский дворец + теплоход по рекам и каналам
Обзорная с экскурсией в Юсуповский дворец + теплоход по рекам и каналам

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер I-го ранга «Аврора»
  • Эрмитаж
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Юсуповский дворец
Санкт-Петербург – город красивейших архитектурных ансамблей, особое очарование которому придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Рассматривая роскошные дворцы и парадные площади, проезжая по главной улице города Невскому проспекту, путешествуя вдоль рек и каналов, Вы узнаете о тайнах и легендах петербургской истории.
Юсуповский дворец встретит Вас белоснежной мраморной лестницей, лепниной, зеркалами. Вы пройдете по парадным и жилым покоям дворца, побываете в блистательном, миниатюрном домашнем театре, похожем на драгоценную музыкальную шкатулку. В то же время, Юсуповский дворец считается едва ли не самым мистическим местом в Санкт-Петербурге, ведь именно там был убит Григорий Распутин.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам – это прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Михайловский замок, Исаакиевская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    • Невский проспект
    • Исаакиевская площадь
    • Памятник Петру I «Медный всадник»
    • Стрелка Васильевского острова
    • Петропавловская крепость
    • Крейсер I-го ранга «Аврора»
    • Эрмитаж
    • Марсово поле
    • Летний сад
    • Юсуповский дворец
    • Юсуповский дворец
    •Юсуповский дворец

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    • Входной билет с экскурсией в Юсуповский дворец
    • Теплоходная прогулка по рекам и каналам
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: в центре города
    Когда и сколько длится
    Когда: по воскресеньям в 10:30
    Экскурсия длится около 4.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по воскресеньям в 10:30

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