Санкт-Петербург – город красивейших архитектурных ансамблей, особое очарование которому придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Рассматривая роскошные дворцы и парадные площади, проезжая по главной улице города Невскому проспекту, путешествуя вдоль рек и каналов, Вы узнаете о тайнах и легендах петербургской истории.

Юсуповский дворец встретит Вас белоснежной мраморной лестницей, лепниной, зеркалами. Вы пройдете по парадным и жилым покоям дворца, побываете в блистательном, миниатюрном домашнем театре, похожем на драгоценную музыкальную шкатулку. В то же время, Юсуповский дворец считается едва ли не самым мистическим местом в Санкт-Петербурге, ведь именно там был убит Григорий Распутин.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам – это прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Михайловский замок, Исаакиевская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Памятник Петру I «Медный всадник»

Стрелка Васильевского острова

Петропавловская крепость

Крейсер I-го ранга «Аврора»

Эрмитаж

Марсово поле

Летний сад

Юсуповский дворец

Юсуповский дворец

•Юсуповский дворец