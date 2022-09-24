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Описание
Что вас ожидает
Перебирая паззлы культурной столицы
Литература. Я покажу места, где проживали и читали стихи поэты серебряного века. На примере Анны Ахматовой и Владимира Маяковского поговорим не только о поэзии, но и о нравах того времени. Разберёмся, кто такие диссиденты, и увидим, где жили самые знаменитые диссиденты Ленинграда — Сергей Довлатов и Иосиф Бродский. Познакомимся с уютными несетевыми книжными магазинами, чтобы почувствовать каков он — современный читающий Петербург. Музыка. Увидим дома, где жили певцы Леонид Утёсов и Сергей Шнуров, а еще я покажу несколько самых знаковых мест, связанных с ленинградским роком. Живопись. Я познакомлю вас с творчеством современных петербургских художников и мы увидим примеры уличного и классического искусства. Заглянем в центр печати, где можно купить лицензированные репродукции работ наиболее известных петербургских авторов (иногда даже с автографами). Остановимся у знаменитой академии Штиглица и заглянем мозаичный дворик — пример оригинального соединения современной живописи и скульптуры. Театр. На примере популярнейших театров — БТК и МДТ — разберёмся, что происходит в театральной жизни сегодняшнего Петербурга.
Маршрут прогулки
Экскурсия начинается от знаменитых «пяти углов». Мы прогуляемся по улице Рубинштейна, Литейному проспекту, заглянем в квартал «мёртвых поэтов» на улице Маяковского и Некрасова. Увидим Преображенскую площадь, улицу Пестеля, Соляной переулок. Закончим прогулку в мозаичном дворике около набережной реки Фонтанки. А по дороге встретим большое количество памятных, литературных, музыкальных и тусовочных мест.
Организационные детали
Продолжительность маршрута около 4 км. Экскурсия занимает от 2,5 до 3 часов.
Экскурсия проходит на улице, надевайте теплую и удобную одежду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе «пяти углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 465 экскурсий для 840 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мария, и я профессиональный экскурсовод. Я влюблена в Питер и на каждой экскурсии делюсь своей любовью с туристами. Для меня важно, чтобы люди с моих экскурсий уходили в отличном настроении и с желанием изучать наш город всё больше и больше. Я вожу авторские пешеходные экскурсии по разных районам Санкт-Петербурга. Особенно мне нравится работать с детьми, ведь по первому образованию я педагог. И когда мне удаётся заинтересовать маленьких путешественников историей и культурой Санкт-Петербурга, то это лучшая награда за мою работу! В Питере я живу с рождения, с самого детства люблю гулять по городу и его музеям. Продолжаю вновь и вновь открывать что-то ранее неизведанное и интересное в разных уголках нашего города и охотно делюсь знаниями и находками с туристами.