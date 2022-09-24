Из чего складывается понятие «культурная столица»? На прогулке по центру Петербурга мы составим культурный паззл из литературы, музыки, театра и живописи последних 100 лет и приправим всё это нравами горожан. А я покажу, где жили и творили выдающиеся петербургские авторы, где собирались легенды ленинградского рока и как продолжают украшать облик Петербурга современные художники.

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Описание

Что вас ожидает

Перебирая паззлы культурной столицы

Литература. Я покажу места, где проживали и читали стихи поэты серебряного века. На примере Анны Ахматовой и Владимира Маяковского поговорим не только о поэзии, но и о нравах того времени. Разберёмся, кто такие диссиденты, и увидим, где жили самые знаменитые диссиденты Ленинграда — Сергей Довлатов и Иосиф Бродский. Познакомимся с уютными несетевыми книжными магазинами, чтобы почувствовать каков он — современный читающий Петербург.

Музыка. Увидим дома, где жили певцы Леонид Утёсов и Сергей Шнуров, а еще я покажу несколько самых знаковых мест, связанных с ленинградским роком.

Живопись. Я познакомлю вас с творчеством современных петербургских художников и мы увидим примеры уличного и классического искусства. Заглянем в центр печати, где можно купить лицензированные репродукции работ наиболее известных петербургских авторов (иногда даже с автографами). Остановимся у знаменитой академии Штиглица и заглянем мозаичный дворик — пример оригинального соединения современной живописи и скульптуры.

Театр. На примере популярнейших театров — БТК и МДТ — разберёмся, что происходит в театральной жизни сегодняшнего Петербурга.

Маршрут прогулки

Экскурсия начинается от знаменитых «пяти углов». Мы прогуляемся по улице Рубинштейна, Литейному проспекту, заглянем в квартал «мёртвых поэтов» на улице Маяковского и Некрасова. Увидим Преображенскую площадь, улицу Пестеля, Соляной переулок. Закончим прогулку в мозаичном дворике около набережной реки Фонтанки. А по дороге встретим большое количество памятных, литературных, музыкальных и тусовочных мест.

Организационные детали