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Пешеходная прогулка "Петербург в 15:15"

4.7
0 отзывов
15:15 П.
15:15 П. – Гид из Санкт-Петербурга
Нескучная прогулка 👣 по Петербургу – каждый день в 15:15.

Мы приглашаем вас на пешеходную 2-часовую обзорную экскурсию ⛳ по самым интересным местам Петербурга в небольшой группе (от 1 до 15 человек).
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🥰Романтическая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 900 ₽ за экскурсию

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Пешеходная прогулка "Петербург в 15:15"
Пешеходная прогулка "Петербург в 15:15"

Что вы увидите

  • главные достопримечательности на синем маршруте:
  • Триумфальная Арка Главного Штаба
  • Невский проспект
  • Исаакиевский собор
  • Синий мост
  • Почтамт
  • Медный всадник
  • Александровский сад
  • Адмиралтейство
  • Зимний дворец
  • Дворцовая площадь.
  • главные достопримечательности на красном маршруте:
  • Дворцовая площадь
  • Атланты
  • дворцы-колодцы
  • Спас-на- Крови
  • Михайловский замок
  • Летний сад
  • Казанский собор.
Синий маршрут: Санкт-Петербург — город 🏙️ на воде.
 Увидим непревзойдённый Исаакиевский собор и удивимся мастерству его строителей
 Прогуляемся по самым красивым мостам Петербурга, узнаем, как строился город на островах, и как невские воды сформировали вид современного мегаполиса
 Посмотрим на самое необычное здание на Мойке
 Заглянем в гости к почтальонам Петербурга
 Поговорим о доходных домах внутри дворов-колодцев
 Узнаем все сплетни на первом городском бульваре и разгадаем тайну необычного памятника
 Раскроем секреты сокровищ шпиля Адмиралтейства
 Полюбуемся торжественным видом на Дворцовую площадь.
*главные достопримечательности 🏛️ на синем маршруте: Триумфальная Арка Главного Штаба, Невский проспект, Исаакиевский собор, Синий мост, Почтамт, Медный всадник, Александровский сад, Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовая площадь.
Красный маршрут: Санкт-Петербург — город дворцов и дворов.
 Узнаем, какое же именно здание на Дворцовой площади именуется Эрмитажем
 Пройдем по любимым улицам Александра Пушкина и узнаем, где и как жил и творил поэт
 Прогуляемся по лабиринту питерских дворов-колодцев и заглянем в настоящую парадную
 Узнаем, как попасть в самую старую пышечную города
 Сфотографируем Храм Спаса-на-Крови с нового и неожиданного ракурса
 Познакомимся с самым таинственным Михайловским замом и поймем, почему же он так похож на крепость
 Прогуляемся по любимой площади Петербуржцев и узнаем, почему же Петербург такой культурный город
*главные достопримечательности на красном маршруте: Дворцовая площадь, Атланты, дворцы-колодцы, Спас-на- Крови, Михайловский замок 🏰, Летний сад, Казанский собор.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • транспорт до места встречи
Начало и место завершения
🚩 ул. Большая Морская д. 2
Пешеходная прогулка "Петербург в 15:15"
Пешеходная прогулка "Петербург в 15:15"
Пешеходная прогулка "Петербург в 15:15"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
15:15 П.
15:15 П.
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15:15 П. проводит ещё 2 экскурсии

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