Синий маршрут: Санкт-Петербург — город 🏙️ на воде.

 Увидим непревзойдённый Исаакиевский собор и удивимся мастерству его строителей

 Прогуляемся по самым красивым мостам Петербурга, узнаем, как строился город на островах, и как невские воды сформировали вид современного мегаполиса

 Посмотрим на самое необычное здание на Мойке

 Заглянем в гости к почтальонам Петербурга

 Поговорим о доходных домах внутри дворов-колодцев

 Узнаем все сплетни на первом городском бульваре и разгадаем тайну необычного памятника

 Раскроем секреты сокровищ шпиля Адмиралтейства

 Полюбуемся торжественным видом на Дворцовую площадь.

*главные достопримечательности 🏛️ на синем маршруте: Триумфальная Арка Главного Штаба, Невский проспект, Исаакиевский собор, Синий мост, Почтамт, Медный всадник, Александровский сад, Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовая площадь.

Красный маршрут: Санкт-Петербург — город дворцов и дворов.

 Узнаем, какое же именно здание на Дворцовой площади именуется Эрмитажем

 Пройдем по любимым улицам Александра Пушкина и узнаем, где и как жил и творил поэт

 Прогуляемся по лабиринту питерских дворов-колодцев и заглянем в настоящую парадную

 Узнаем, как попасть в самую старую пышечную города

 Сфотографируем Храм Спаса-на-Крови с нового и неожиданного ракурса

 Познакомимся с самым таинственным Михайловским замом и поймем, почему же он так похож на крепость

 Прогуляемся по любимой площади Петербуржцев и узнаем, почему же Петербург такой культурный город

*главные достопримечательности на красном маршруте: Дворцовая площадь, Атланты, дворцы-колодцы, Спас-на- Крови, Михайловский замок 🏰, Летний сад, Казанский собор.