Синий маршрут: Санкт-Петербург — город 🏙️ на воде.
Увидим непревзойдённый Исаакиевский собор и удивимся мастерству его строителей
Прогуляемся по самым красивым мостам Петербурга, узнаем, как строился город на островах, и как невские воды сформировали вид современного мегаполиса
Посмотрим на самое необычное здание на Мойке
Заглянем в гости к почтальонам Петербурга
Поговорим о доходных домах внутри дворов-колодцев
Узнаем все сплетни на первом городском бульваре и разгадаем тайну необычного памятника
Раскроем секреты сокровищ шпиля Адмиралтейства
Полюбуемся торжественным видом на Дворцовую площадь.
*главные достопримечательности 🏛️ на синем маршруте: Триумфальная Арка Главного Штаба, Невский проспект, Исаакиевский собор, Синий мост, Почтамт, Медный всадник, Александровский сад, Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовая площадь.
Красный маршрут: Санкт-Петербург — город дворцов и дворов.
Узнаем, какое же именно здание на Дворцовой площади именуется Эрмитажем
Пройдем по любимым улицам Александра Пушкина и узнаем, где и как жил и творил поэт
Прогуляемся по лабиринту питерских дворов-колодцев и заглянем в настоящую парадную
Узнаем, как попасть в самую старую пышечную города
Сфотографируем Храм Спаса-на-Крови с нового и неожиданного ракурса
Познакомимся с самым таинственным Михайловским замом и поймем, почему же он так похож на крепость
Прогуляемся по любимой площади Петербуржцев и узнаем, почему же Петербург такой культурный город
*главные достопримечательности на красном маршруте: Дворцовая площадь, Атланты, дворцы-колодцы, Спас-на- Крови, Михайловский замок 🏰, Летний сад, Казанский собор.