Предлагаем Вам уникальную возможность ощутить настоящую творческую атмосферу Петербурга и сделать свои зарисовки города под руководством петербургского художника.
Наше мероприятие состоит из двух частей:
экскурсионной прогулки по району Моховой улицы и Литейного проспекта
зарисовок города под руководством петербургского художника.
За время нашей экскурсии 🧭 Вы сможете почувствовать настоящую атмосферу Петербурга и запечатлеть ее в своём художественном произведении.
Первая часть экскурсии.
Маршрут экскурсионной прогулки тщательно выверен и построен так, чтобы Вы смогли увидеть город 🏙️ во всем его многообразии. Мы найдём с Вам такие образцы европейской архитектуры как итальянский дворик с фонтаном, палаццо эпохи Возрождения, изысканный французский особняк (в котором жил профессор Преображенский по версии режиссера фильма). Но также, я проведу вас по запутанной системе проходных дворов с невероятными дворам-колодцами, черными лестницами и мрачными стенами-брандмауэрами.
Это будет захватывающее путешествие по разнообразию архитектурных стилей и сквозь историю 📖 быта петербуржцев от 19 века до нашего времени.
Вы увидите, как меняется Петербург и в тоже время как неизменно сохраняет своё художественное очарование.
Вторая часть экскурсии.
Вторую половину экскурсии мы проведем в современном арт-пространстве - Голицын лофт, где в атмосферном кафе с видом на реку Фонтанку и Инженерный замок 🏰, нас будет ждать ароматный чай и встреча с петербургским художником.
За 1, 5 часа зарисовок города, все участники смогут написать масляной пастелью наброски Петербурга.
Творческое занятие с художником рассчитано на любой уровень подготовки.
Что входит
Услуги гида
Художественное занятие с художником
Материалы для занятия
Чай, сладости
Что не входит
Транспорт
Начало
🚩 Сад Дружбы. Литейный пр.
Место завершения
🏁 Голицын Лофт. Набережная реки Фонтанки 20
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.