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Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч

Инна М.
Инна М. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург глазами художника.

Экскурсия+зарисовки города+ланч
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч

Что вы увидите

  • Доходные дома на Моховой улице
  • Литейном проспекте
  • улицы Пестеля
  • Голицын Лофт
  • Инженерный замок.
Предлагаем Вам уникальную возможность ощутить настоящую творческую атмосферу Петербурга и сделать свои зарисовки города под руководством петербургского художника.

Наше мероприятие состоит из двух частей:

  • экскурсионной прогулки по району Моховой улицы и Литейного проспекта
  • зарисовок города под руководством петербургского художника.
  • За время нашей экскурсии 🧭 Вы сможете почувствовать настоящую атмосферу Петербурга и запечатлеть ее в своём художественном произведении.
  • Первая часть экскурсии.
  • Маршрут экскурсионной прогулки тщательно выверен и построен так, чтобы Вы смогли увидеть город 🏙️ во всем его многообразии. Мы найдём с Вам такие образцы европейской архитектуры как итальянский дворик с фонтаном, палаццо эпохи Возрождения, изысканный французский особняк (в котором жил профессор Преображенский по версии режиссера фильма). Но также, я проведу вас по запутанной системе проходных дворов с невероятными дворам-колодцами, черными лестницами и мрачными стенами-брандмауэрами.
  • Это будет захватывающее путешествие по разнообразию архитектурных стилей и сквозь историю 📖 быта петербуржцев от 19 века до нашего времени.
  • Вы увидите, как меняется Петербург и в тоже время как неизменно сохраняет своё художественное очарование.
  • Вторая часть экскурсии.
  • Вторую половину экскурсии мы проведем в современном арт-пространстве - Голицын лофт, где в атмосферном кафе с видом на реку Фонтанку и Инженерный замок 🏰, нас будет ждать ароматный чай и встреча с петербургским художником.
  • За 1, 5 часа зарисовок города, все участники смогут написать масляной пастелью наброски Петербурга.
  • Творческое занятие с художником рассчитано на любой уровень подготовки.
Что входит
  • Услуги гида
  • Художественное занятие с художником
  • Материалы для занятия
  • Чай, сладости
Что не входит
  • Транспорт
Начало
🚩 Сад Дружбы. Литейный пр.
Место завершения
🏁 Голицын Лофт. Набережная реки Фонтанки 20
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч
Петербург глазами художника. Экскурсия+зарисовки города+ланч

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инна М.
Инна М.
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