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Петербург: истоки масонства в России

5
8 отзывов
Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь исследовать изнанку Петербурга и узнаете, как масонство связано с историей 📖 города, как оно влияет сейчас на нас с вами.

Путь пройдёт от Стрелки Васильевского острова через корпуса университета по набережной, улице Репина, Большому проспекту до Смоленского кладбища.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Петербург: истоки масонства в России
Петербург: истоки масонства в России

Что вы увидите

  • Панорама стрелки Васильевского острова
  • Здания Кунсткамеры, Академии, Университета, 12 коллегий
  • Кирха Святой Екатерины
  • Андреевский собор
Насколько несовместимы логика с мистикой? Социальная идеология с религиозной мифологией? Закрытый орден с открытым обществом? Смерть с жизнью? Это история 📖 о том, как масонство связано с современностью, как его история касается сегодня нас с вами. Это интеллектуальный квест, на который вы сможете по ходу сами отыскать ответ.
В ходе четырехчасовой прогулки по Васильевскому острову на запад от Стрелки, из бывшего центра Российской империи, мы мимо старейшей сохранившейся кирхи к орденскому собору. Вы задумаетесь, как получилось, что в течение десятилетия огромное царство регулировалось из-за рубежа, и возможно, найдете масонское "государство в государстве".
Что входит
  • Вход на все площадки свободный
  • но их обитатели любят пожертвования
  • в любом размере
Начало
🚩 Биржевая площадь, на Стрелке между Ростральными к.
Место завершения
🏁 6-я линия В. О., д. 11, памятник кавалеру ордена
Петербург: истоки масонства в России
Петербург: истоки масонства в России
Петербург: истоки масонства в России
Петербург: истоки масонства в России
Петербург: истоки масонства в России

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Никита Е.
Никита Е.
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8 отзывов оставили туристы

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