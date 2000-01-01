Насколько несовместимы логика с мистикой? Социальная идеология с религиозной мифологией? Закрытый орден с открытым обществом? Смерть с жизнью? Это история 📖 о том, как масонство связано с современностью, как его история касается сегодня нас с вами. Это интеллектуальный квест, на который вы сможете по ходу сами отыскать ответ.

В ходе четырехчасовой прогулки по Васильевскому острову на запад от Стрелки, из бывшего центра Российской империи, мы мимо старейшей сохранившейся кирхи к орденскому собору. Вы задумаетесь, как получилось, что в течение десятилетия огромное царство регулировалось из-за рубежа, и возможно, найдете масонское "государство в государстве".