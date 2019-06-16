2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Каким был Петербург 300 лет назад?

Несколько лет назад в Петербурге появился огромный макет всего города, каким он был 300 лет назад. Здесь вы увидите крепостные сооружения, верфи, мосты и корабли XVIII века, понаблюдаете, куда едут экипажи и что возводят строители. Главная особенность макета — воссозданная акватория Финского залива, Невы и каналов: она заполнена водой, и по ней ходят корабли. Более того, с макетом можно взаимодействовать: нажимая интерактивные кнопки, вы включите иллюминацию на придворном балу, запустите сцену царской охоты, выстрелите из корабельных орудий или потушите пожар. А затем наступит ночь: зал погрузится в темноту, и макет засверкает тысячами огней.

Интересные детали городской повседневности

Рассматривая макет, вы обратите внимание на детали, которые открываются лишь любопытному взгляду. Например, увидите, как в драку с матросами ввязывается сам Михаил Васильевич Ломоносов, понаблюдаете, как петербуржцы спасают имущество во время наводнения, а еще отыщете двух кавалеров, которые горячо спорят из-за дамы, не замечая, что она упала в обморок.

Истории и загадки Исаакиевского собора

Во второй части экскурсии вам предстоит подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы увидеть, как изменился город за 3 столетия. Путь в 200 ступеней по винтовой лестнице может показаться непростым, но мы сделаем пару остановок, чтобы «рассекретить» архитектурные загадки колоннады и поговорить о строительстве собора. Вы узнаете о мрачном предсказании архитектору Монферрану, о том, как инженеры подняли на высокий постамент колонны весом по 100 тонн и какая задача оказалась строителям не по зубам.

Взгляд сверху: разгадать секреты Петербурга

Оказавшись на колоннаде с 360-градусным обзором, вы поймете замысел планировки Петербурга и откроете тайны города, которые постигаются только с высоты. Как вышло, что для дворца губернатора Меншикова выбрали столь странное место расположения? Зачем было строить крепость, порт и жилые дома в месте, которое сильнее других страдает во время шторма? И почему в морском Петербурге так мало выходов к берегу залива? Ответы на эти вопросы откроются, когда вы посмотрите на город сверху.