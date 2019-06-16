2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня

Интерактивный макет города и панорама с колоннады Исаакиевского собора

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Петербург построен на ровном рельефе, но оценить мощь имперской столицы и понять замысел её застройки можно, лишь взглянув на город со стороны.

Вы подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора и рассмотрите уменьшенную копию города в историческом макете «Петровская Акватория».

Секреты строительства Петербурга, сцены из повседневной жизни, корабли, скользящие по каналам, спешащие по улицам экипажи: вы не только погрузитесь в историю Северной столицы, но и сравните Петербург XVIII века с современным обликом города.
6250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня

Что вас ожидает

Каким был Петербург 300 лет назад?
Несколько лет назад в Петербурге появился огромный макет всего города, каким он был 300 лет назад. Здесь вы увидите крепостные сооружения, верфи, мосты и корабли XVIII века, понаблюдаете, куда едут экипажи и что возводят строители. Главная особенность макета — воссозданная акватория Финского залива, Невы и каналов: она заполнена водой, и по ней ходят корабли. Более того, с макетом можно взаимодействовать: нажимая интерактивные кнопки, вы включите иллюминацию на придворном балу, запустите сцену царской охоты, выстрелите из корабельных орудий или потушите пожар. А затем наступит ночь: зал погрузится в темноту, и макет засверкает тысячами огней.

Интересные детали городской повседневности
Рассматривая макет, вы обратите внимание на детали, которые открываются лишь любопытному взгляду. Например, увидите, как в драку с матросами ввязывается сам Михаил Васильевич Ломоносов, понаблюдаете, как петербуржцы спасают имущество во время наводнения, а еще отыщете двух кавалеров, которые горячо спорят из-за дамы, не замечая, что она упала в обморок.

Истории и загадки Исаакиевского собора
Во второй части экскурсии вам предстоит подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы увидеть, как изменился город за 3 столетия. Путь в 200 ступеней по винтовой лестнице может показаться непростым, но мы сделаем пару остановок, чтобы «рассекретить» архитектурные загадки колоннады и поговорить о строительстве собора. Вы узнаете о мрачном предсказании архитектору Монферрану, о том, как инженеры подняли на высокий постамент колонны весом по 100 тонн и какая задача оказалась строителям не по зубам.

Взгляд сверху: разгадать секреты Петербурга
Оказавшись на колоннаде с 360-градусным обзором, вы поймете замысел планировки Петербурга и откроете тайны города, которые постигаются только с высоты. Как вышло, что для дворца губернатора Меншикова выбрали столь странное место расположения? Зачем было строить крепость, порт и жилые дома в месте, которое сильнее других страдает во время шторма? И почему в морском Петербурге так мало выходов к берегу залива? Ответы на эти вопросы откроются, когда вы посмотрите на город сверху.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Начало и окончание в районе ст. м. Адмиралтейская.
  • В стоимость экскурсии не включены билеты в музеи: макет «Петровская Акватория» — 450 р. взрослые, 250 р. учащиеся, 350р. пенсионеры; Колоннада Исаакиевского собора — 200 р. с человека.
  • Я помогу вам избежать длинных очередей, а в высокий сезон могу зарезервировать билеты заранее.
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня
Петербург как на ладони — 300 лет назад и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 июня 2019
Экскурсия предполагает подъем пешком на высоту 57м Исаакиевской колокольни. Мы этого не знали, но Кирилл по нашей просьбе изменил маршрут. Все остались очень довольны. Он хороший рассказчик и знаток Петербурга, позитивный человек.
6 января 2019
Были с сыном 12 лет, который ненавидит экскурсии - думаю, ему не везло в гидами. Кирилл реабилитировал коллег по цеху в глазах подростка, а это дорогого стоит .

Кирилл проводит ещё 10 экскурсий

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