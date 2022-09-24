Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Студенты, поэты, солдаты: история в лицах
Мы воссоздадим картину происходящего в начале прошлого века, опираясь на записи в дневниках реальных людей того времени. Студента математического факультета, матери петроградского семейства, лидеров партий, полицейских и террористов, революционных солдат, художников и поэтов. Их взгляды и позиции были совершенно разными, но для всех оглушительно грянули потрясения 1917 года.
От Японии до большевиков
На экскурсии мы проследим путь от «маленькой победоносной войны» с Японией и Кровавого воскресенья до отречения Николая II и последующей борьбы за власть. Вспомним декабристов, Достоевского, Гапона, Распутина, Троцкого, семьи Ульяновых-Лениных и многих-многих, о ком вспоминают куда реже.
Маршрут прогулки
Нас ждут дворы-колодцы с секретными проходами, места Кровавого воскресенья, казематы Петропавловской крепости, последний путь перед казнью, особняк Кшесинской с кабинетом Ленина и крейсер Аврора, лабиринт проходных дворов и Зимний дворец в миниатюре.
Организационные детали
Одевайтесь по погоде и возьмите с собой зонт на всякий случай.
во вторник в 18:00, в среду в 10:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 18:00, в среду в 10:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 414 экскурсий для 631 туриста
10 лет вожу экскурсии по Санкт-Петербургу: истории Революции и Блокады, Достоевский, Бродский, Васильевский остров и др. Маршруты — по любимым районам города, и не только в центре. Хочется, чтобы мои экскурсии были прежде всего городскими прогулками, чтобы было живо, поэтому показываю и дворцы, и дворы. Все рассказы достоверные. На это уходит много работы с источниками, но реальность часто оказывается изобретательней воображения. И стоит того. Приходите на экскурсии! И отличных прогулок!