Что вас ожидает

Период архаики

В городе тысячи рюмочных, и какие-то стоит обходить стороной, о других же, наоборот, местные говорят с особой теплотой. Есть заведения, где можно достойно и вкусно перекусить, а есть такие, в которых лучше только выпивать. Вы познакомитесь с историей рюмочной, пережившей лихие 90-е, где раньше собиралась творческая интеллигенция: свободные художники, философы, поэты и музыканты. Здесь можно попробовать закуски, которые уже много лет не выходят из моды.

Тайные общества

Далее мы отправимся туда, куда не попасть человеку, не знающему что искать. Эта рюмочная спрятана в одном из ресторанов на самой известной гастрономической улице города. В этом заведении собираются сотрудники театра, что находится рядом.

Современность

Мы заглянем в рюмочную, которая славится сочными чебуреками, где вы попробуете местные наливки и дистилляты. А после посетим двухэтажную рюмочную, где возникло целое комьюнити, которое формируют создатели заведения, устраивая тематические вечера по определенным дням недели.