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Посетить легендарные, секретные и самые модные заведения и попробовать лучшие наливки и шоты

Денис
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Денис – ваш гид
Рюмочные переживают второе рождение.

А в Петербурге их феномен приобрел новый сюжет: шот-бары Северной столицы стали алкогольным альманахом эпох от 90-годов XX века до наших дней.

Вы заглянете в старинные рюмочные, пропитанные духом города, попадете в закулисье театрального мира и попробуете самые вкусные чебуреки.
2500 ₽
1750 за человека
скидка30%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча — в районе улицы Пушкинская
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Петербургские рюмочные
Петербургские рюмочные

Что вас ожидает

Период архаики
В городе тысячи рюмочных, и какие-то стоит обходить стороной, о других же, наоборот, местные говорят с особой теплотой. Есть заведения, где можно достойно и вкусно перекусить, а есть такие, в которых лучше только выпивать. Вы познакомитесь с историей рюмочной, пережившей лихие 90-е, где раньше собиралась творческая интеллигенция: свободные художники, философы, поэты и музыканты. Здесь можно попробовать закуски, которые уже много лет не выходят из моды.

Тайные общества
Далее мы отправимся туда, куда не попасть человеку, не знающему что искать. Эта рюмочная спрятана в одном из ресторанов на самой известной гастрономической улице города. В этом заведении собираются сотрудники театра, что находится рядом.

Современность
Мы заглянем в рюмочную, которая славится сочными чебуреками, где вы попробуете местные наливки и дистилляты. А после посетим двухэтажную рюмочную, где возникло целое комьюнити, которое формируют создатели заведения, устраивая тематические вечера по определенным дням недели.

Организационные детали

  • В тур включены закуски, алкоголь и дополнительная еда оплачивается отдельно
  • Экскурсия рассчитана на аудиторию 18+. Возьмите с собой паспорт или сделайте фотографию паспорта, можно в цифровом формате.
  • Экскурсия проводится для группы от 2 человек, для одного участника провести экскурсию можно только с двойной оплатой. Если бронируете экскурсию для одного человека, уточните у гида, есть ли другие записавшиеся на эту дату.
Петербургские рюмочные
Петербургские рюмочные
Петербургские рюмочные
Петербургские рюмочные
Петербургские рюмочные
Петербургские рюмочные

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в районе улицы Пушкинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Денис
Денис
В ресторанном бизнесе я уже 11 лет, всегда любил еду и всё, что с ней связано. К 30 годам накопил колоссальный опыт и знания и понял, что хочу делитmся ими с людьми. Гастрономия для меня — и работа, и страсть, и дело жизни. Моя экскурсия насыщена знаниями, полезным материалом и вкусной едой.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия интересная. Не ожидал, что начнутся возрождаться рюмочные. Интересным получился рассказ о "злачных" местах Петербурга. Всё было культурно, "вежливо. Понравилось несмотря на что группа не собралась экскурсия состоялась, спасибо был очень удивлён. Большое спасибо!!!

Денис проводит ещё 1 экскурсию

Гастрономический тур по ПетербургуГастрономический тур по ПетербургуГастрономический тур по Петербургу
От 5000 за экскурсию
3.5 часа
50 отзывов
Познать город через кухню Петербурга в компании специалиста ресторанной индустрии
Санкт-Петербург — столица не только культуры, но и ресторанов, баров, кофеен, пекарен и стрит-фуда на любой вкус. Здесь рождаются идеи, которые превращаются в проекты мирового значения, что естественным образом меняет российскую индустрию общепита к лучшему. Мои экскурсии откроют двери выдающихся, необычных и самых ярких заведений города. Вы попробуете локальную кухню, узнаете секреты успешного гастрономического бизнеса. А самое главное, поймете, почему Санкт-Петербург уже не первый год носит звание «Гастрономической столицы России» и почему «вкусовая» история города заслуживает особого внимания.

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