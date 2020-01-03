Что вас ожидает

A cup of tea with a view!

Наша необычная встреча предполагает чайную церемонию. Но не простую, а с потрясающими открыточными видами Санкт-Петербурга! С крыши будет обзор на Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и множество не таких известных, но не менее привлекательных по архитектуре построек.

Нашей дружеской компанией, без посторонних людей, мы расположимся за столом и будем чаёвничать, лакомиться кексами и печеньями — и любоваться городом как на ладони.

А о Петербурге?

Конечно, я расскажу вам самое-самое и о Северной столице. Обо всём, что вы увидите с высоты нашей локации — о каждом куполе, шпиле и крыше вы узнаете только интересные подробности. Мы обсудим, как и чем сейчас живут петербуржцы, и поболтаем на любые интересные темы.