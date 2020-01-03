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  4. Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Исаакиевский собор!

Уютные посиделки с ароматным чаем, сладкими угощениями и фантастической панорамой Северной столицы

Анна
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Анна – представитель гидов
Чтобы прочувствовать весь масштаб и характер города, стоит осмотреть его с высоты птичьего полёта.

Ну а Санкт-Петербург и крыши — это друг без друга немыслимые понятия.

На одну из них вы поднимитесь и, не торопясь, рассмотрите главные символы города и его лабиринты.

Согреете душу дымящимся чаем и добрыми беседами, а на память сделаете сказочные кадры!
2000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Встреча на Вознесенском проспекте
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У этой экскурсии1 отзыв
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Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Исаакиевский собор!
Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Исаакиевский собор!

Что вас ожидает

A cup of tea with a view!
Наша необычная встреча предполагает чайную церемонию. Но не простую, а с потрясающими открыточными видами Санкт-Петербурга! С крыши будет обзор на Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и множество не таких известных, но не менее привлекательных по архитектуре построек.

Нашей дружеской компанией, без посторонних людей, мы расположимся за столом и будем чаёвничать, лакомиться кексами и печеньями — и любоваться городом как на ладони.

А о Петербурге?
Конечно, я расскажу вам самое-самое и о Северной столице. Обо всём, что вы увидите с высоты нашей локации — о каждом куполе, шпиле и крыше вы узнаете только интересные подробности. Мы обсудим, как и чем сейчас живут петербуржцы, и поболтаем на любые интересные темы.

Организационные детали

  • Крыша оборудована, на ней есть ровная площадка. Мы всегда беспокоимся о безопасности наших гостей. В случае непогоды, вы всегда сможете спрятаться в башенку на крыше (в ней есть диванчик, подушки, пледы, небольшой столик, стеклянная посуда, электрический чайник, музыкальная колонка). Осенью и зимой беседка отапливается.
  • Минимальное количество людей на экскурсии — 2 человека
  • Ограничение по возрасту 10+
Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Исаакиевский собор!
Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Исаакиевский собор!
Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Исаакиевский собор!

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вознесенском проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 января 2020
Я не могу оценить того, чего не было. Не набралось участников, кроме меня и заменили на экскурсию по крышам. Мне было предложено одной за 2500 руб.,, но для меня это дорого. По крышам мне понравилось, правда с 11.00 перенесли на 13.00, но это было не очень важно. Интересно, увлекательно, красиво,но ... мне было немного страшно, но гиды-ребята очень внимательные и во всём помогали. Спасибо им огромное. С уважением, ОН.Анненко

Анна проводит ещё 6 экскурсий

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