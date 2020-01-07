4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пройти сквозь стены секретным маршрутом

Не каждый путешественник знает о тоннелях, построенных в стенах Петропавловской крепости, и уж тем более не каждый найдет вход туда. Я проведу вас по потерне — секретному боевому ходу, который был создан для перемещения войск во время вражеской атаки. Проходя по темной каменной галерее, вы прикоснетесь к кирпичам 18 века, увидите старые амбразуры и даже зайдете в каземат Государева бастиона, где хранилось оружие и томились военнопленные.

Лучшие виды на берега Невы

Выбравшись из подземелий цитадели, мы доберемся до её крыши. С Невской куртины (так называют соединительные стены), которая связывает бастионы крепости, вам откроется невероятно живописная панорама Петербурга: полюбуемся Дворцовой набережной, рассмотрим Троицкий мост, маяки и удивительную башню с флагом.

Легенды старой крепости

Вы побываете в том самом месте, где Петр I приказал заложить город — в традиционный маршрут эта точка не входит. Мы разберемся, откуда взялась легенда про дикого орла, указавшего императору место для крепости, и как верные друзья подшутили над царем. Вы выясните, могла ли узница княжна Тараканова утонуть в тюремной камере во время наводнения. А глядя на колокольню Петропавловского собора, мы обсудим, действительно ли крестьянин Петр Телушкин сумел в одиночку починить разрушенный шпиль и фигуру ангела без строительства лесов.