4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши

Пройти по тайному ходу, посмотреть на Петербург с крепостных стен и услышать легенды цитадели

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Приготовьтесь прогуляться по одному из символов Петербурга альтернативным путем: спуститься в тайный боевой ход и взойти на крыши крепостных стен.

Мы пройдем по темной каменной галерее, заглянем в каземат Государева бастиона, осмотрим маяки и Дворцовую площадь с высоты и отделим правду от вымысла в легендах петровской эпохи.
5000 ₽
3250 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в крепость со стороны метро Горьковская (Иоанновский мост)
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши

Что вас ожидает

Пройти сквозь стены секретным маршрутом
Не каждый путешественник знает о тоннелях, построенных в стенах Петропавловской крепости, и уж тем более не каждый найдет вход туда. Я проведу вас по потерне — секретному боевому ходу, который был создан для перемещения войск во время вражеской атаки. Проходя по темной каменной галерее, вы прикоснетесь к кирпичам 18 века, увидите старые амбразуры и даже зайдете в каземат Государева бастиона, где хранилось оружие и томились военнопленные.

Лучшие виды на берега Невы
Выбравшись из подземелий цитадели, мы доберемся до её крыши. С Невской куртины (так называют соединительные стены), которая связывает бастионы крепости, вам откроется невероятно живописная панорама Петербурга: полюбуемся Дворцовой набережной, рассмотрим Троицкий мост, маяки и удивительную башню с флагом.

Легенды старой крепости
Вы побываете в том самом месте, где Петр I приказал заложить город — в традиционный маршрут эта точка не входит. Мы разберемся, откуда взялась легенда про дикого орла, указавшего императору место для крепости, и как верные друзья подшутили над царем. Вы выясните, могла ли узница княжна Тараканова утонуть в тюремной камере во время наводнения. А глядя на колокольню Петропавловского собора, мы обсудим, действительно ли крестьянин Петр Телушкин сумел в одиночку починить разрушенный шпиль и фигуру ангела без строительства лесов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты: взрослые — 350 руб., пенсионеры — 300 руб., учащиеся — 250 руб.

Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши
Петропавловская крепость — от тоннелей до крыши

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в крепость со стороны метро Горьковская (Иоанновский мост).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Отличная экскурсия. Познавательная и информативная. Кирилл - отличный рассказчик, хорошо излагающий материал.
14 декабря 2019
Наш гайд тур состоялся в солнечную и очень морозную погоду, но с Кириллом мы не заметили, как пролетел час. Открыли для себя новое значение слова *чеснок * на выставке в казематах и на стенах крепости насладились незабываемым видом заката. После экскурсии единогласно решили, что в следующий раз снова воспользуемся услугами Кирилла, так как даже коренные петербуржцы из нашей компании узнали новые интересные факты о своём городе.
Юлия
4 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, интересно преподнесён материал. Большое спасибо! :)
10 сентября 2019
Доброго времени суток!

Были на экскурсии у Кирилла 07.09.19, все очень понравилось! Кирилл умеет заинтересовать, подать историческую информацию в интересном и оригинальном ключе, данная прогулка не просто увлечет Вас в водоворот событий, которые случились "задолго до...", но и оставит желание узнать больше после.
Искренне благодарю Кирилла за прекрасно проведенное время, настоятельно рекомендую!
Будем в Санкт-Петербурге, обязательно "напросимся" еще :-)

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