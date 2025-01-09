Приглашаю вас создать свой образ знаменитой Петропавловки! Вы услышите историю крепости и увидите её главные достопримечательности. По желанию посетите собор, в котором находится усыпальница императорского дома Романовых. Либо зайдёте в тюрьму Трубецкого бастиона, где содержались известные пленники. Если с вами будут дети — я подстрою свой рассказ под них.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Татьяна Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по крепости

Вы узнаете, как выглядела первая улица города и какие тайные символы скрываются на воротах крепости. Почему горел шпиль Петропавловского собора и как сложилась судьба «промышленного альпиниста», спасшего его.

А также попробуете представить Заячий остров 300 миллионов лет назад и отыскать окаменелые живые организмы, которые оставили здесь свой след.

Затем посетим Петропавловский собор либо тюрьму Трубецкого бастиона на выбор.

Первый маршрут — Петропавловский собор

Поговорим об императорской истории России в официальной усыпальнице дома Романовых. Вы узнаете:

чей саркофаг пуст

все ли императоры упокоены в соборе и вскрывались ли могилы

чьи портреты изображены на иконах иконостаса

как собор связан с именем петербургской святой Ксении Блаженной

Второй маршрут — тюрьма Трубецкого бастиона

Самая «именитая» тюрьма страны. Крепость создавалась для защиты от врагов внешних, но со временем стала местом заключения врагов внутренних. Вы услышите о её знаменитых пленниках:

царевиче Алексее и княжне Таракановой

писателях Радищеве и Чернышевском, который как раз в Петропавловке написал роман «Что делать?»

отце русского анархизма Кропоткине

декабристах, Достоевском, Горьком и многих других!

Организационные детали

Это экскурсия по крепости с посещением собора или тюрьмы на выбор.

Отдельно оплачиваются входные билеты: