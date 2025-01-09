Петропавловская крепость с историком

Найти тайные символы, увидеть знаковые здания и услышать, что здесь происходило в разные века
Приглашаю вас создать свой образ знаменитой Петропавловки! Вы услышите историю крепости и увидите её главные достопримечательности. По желанию посетите собор, в котором находится усыпальница императорского дома Романовых. Либо зайдёте в тюрьму Трубецкого бастиона, где содержались известные пленники. Если с вами будут дети — я подстрою свой рассказ под них.
Петропавловская крепость с историком
Петропавловская крепость с историком
Петропавловская крепость с историком
Ближайшие даты:
9
янв16
янв21
янв25
янв28
янв
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по крепости

Вы узнаете, как выглядела первая улица города и какие тайные символы скрываются на воротах крепости. Почему горел шпиль Петропавловского собора и как сложилась судьба «промышленного альпиниста», спасшего его.

А также попробуете представить Заячий остров 300 миллионов лет назад и отыскать окаменелые живые организмы, которые оставили здесь свой след.

Затем посетим Петропавловский собор либо тюрьму Трубецкого бастиона на выбор.

Первый маршрут — Петропавловский собор

Поговорим об императорской истории России в официальной усыпальнице дома Романовых. Вы узнаете:

  • чей саркофаг пуст
  • все ли императоры упокоены в соборе и вскрывались ли могилы
  • чьи портреты изображены на иконах иконостаса
  • как собор связан с именем петербургской святой Ксении Блаженной

Второй маршрут — тюрьма Трубецкого бастиона

Самая «именитая» тюрьма страны. Крепость создавалась для защиты от врагов внешних, но со временем стала местом заключения врагов внутренних. Вы услышите о её знаменитых пленниках:

  • царевиче Алексее и княжне Таракановой
  • писателях Радищеве и Чернышевском, который как раз в Петропавловке написал роман «Что делать?»
  • отце русского анархизма Кропоткине
  • декабристах, Достоевском, Горьком и многих других!

Организационные детали

Это экскурсия по крепости с посещением собора или тюрьмы на выбор.

Отдельно оплачиваются входные билеты:

  • Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница (не входит посещение колокольни собора): взрослые — 700 ₽, учащиеся — 450 ₽, пенсионеры — 400 ₽
  • Тюрьма Трубецкого бастиона: взрослые — 300 ₽, учащиеся — 200 ₽, пенсионеры — 200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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