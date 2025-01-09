Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по крепости
Вы узнаете, как выглядела первая улица города и какие тайные символы скрываются на воротах крепости. Почему горел шпиль Петропавловского собора и как сложилась судьба «промышленного альпиниста», спасшего его.
А также попробуете представить Заячий остров 300 миллионов лет назад и отыскать окаменелые живые организмы, которые оставили здесь свой след.
Затем посетим Петропавловский собор либо тюрьму Трубецкого бастиона на выбор.
Первый маршрут — Петропавловский собор
Поговорим об императорской истории России в официальной усыпальнице дома Романовых. Вы узнаете:
- чей саркофаг пуст
- все ли императоры упокоены в соборе и вскрывались ли могилы
- чьи портреты изображены на иконах иконостаса
- как собор связан с именем петербургской святой Ксении Блаженной
Второй маршрут — тюрьма Трубецкого бастиона
Самая «именитая» тюрьма страны. Крепость создавалась для защиты от врагов внешних, но со временем стала местом заключения врагов внутренних. Вы услышите о её знаменитых пленниках:
- царевиче Алексее и княжне Таракановой
- писателях Радищеве и Чернышевском, который как раз в Петропавловке написал роман «Что делать?»
- отце русского анархизма Кропоткине
- декабристах, Достоевском, Горьком и многих других!
Организационные детали
Это экскурсия по крепости с посещением собора или тюрьмы на выбор.
Отдельно оплачиваются входные билеты:
- Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница (не входит посещение колокольни собора): взрослые — 700 ₽, учащиеся — 450 ₽, пенсионеры — 400 ₽
- Тюрьма Трубецкого бастиона: взрослые — 300 ₽, учащиеся — 200 ₽, пенсионеры — 200 ₽
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽