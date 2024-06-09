Прогулка на катере-тримаране — идеальный вариант для всех, кто любит комфорт и новые впечатления! Наш катер не похож на стандартные советские теплоходы: это современное яркое судно с удобными диванами. На борту будет всего 11 человек — все смогут разместиться по-королевски. Не переживайте, если вдруг пойдёт дождь: мы откроем тент и дадим вам зонты и пледы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прокатитесь на катере-тримаране по историческому центру Петербурга. Достопримечательности на маршруте:
- Петропавловская крепость
- Адмиралтейство
- Кунсткамера
- Большой драматический театр
- Крейсер Аврора
- Новая Голландия
- Ростральные колонны
- Казанский собор
- Эрмитаж
- Домик Петра I
- Исаакиевский собор
На борту для вас будет работать аудиогид на 9 языках (русский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, корейский, японский, испанский).
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час 15 минут
- Катер оснащён всем необходимым для вашей безопасности
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:30, в пятницу в 12:00, 12:34, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети 3-12 лет
|800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Крейсер Аврора»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:30, в пятницу в 12:00, 12:34, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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