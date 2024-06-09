Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:30, в пятницу в 12:00, 12:34, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:30

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала