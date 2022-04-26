По следам Российской империи

По следам Российской империи
По следам Российской империи
По следам Российской империи
По следам Российской империи

Что вас ожидает 🤩

  • Перечень достопримечательностей на маршруте:
  • Университетская наб.
  • Памятник Д. Трезини
  • Здание Академии художеств
  • Дворец А. Д. Меншикова
  • Здание 12 коллегий, Памятник М. В. Ломоносову
  • Здание Академии наук
  • Здание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
  • Здание Зоологического музея
  • Стрелка Васильевского острова, вид на Петропавловскую крепость
  • Дворцовый мост
  • Зимний дворец (Эрмитаж)
  • Дворцовая площадь
  • Здание Адмиралтейства
  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I («Медный Всадник»)
Этот маршрут создан для тех, кто хочет «увидеть всё и сразу»!
В нём собраны самые главные достопримечательности Петербурга.
Музеи, памятники, дворцы и ансамбли невероятной красоты - всё это уже ждет Вас! Каждый архитектурный шедевр на маршруте хранит свою историю о Российской империи, её эпохах, войнах, взлётах и падениях.
Вы узнаете о династии Романовых и посмотрите на Петербург, глазами тех, кто его создавал.
А чтобы ваше путешествие стало поистине незабываемым, мы сделали экскурсии в формате «non-stop». Нет, конечно же, мы делаем остановки. Но индивидуальные наушники, которые Вы получите при встрече, позволят продолжить слушать рассказ гида даже при переходах от одной достопримечательности к другой, или если Вы задержались фотографируя невероятные пейзажи Невы. Ведь жизнь, как и прогресс, никогда не стоит на месте, давайте идти в ногу со временем вместе!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Индивидуальные наушники
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Дополнительных оплат нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская набережная д. 23
Завершение: Памятник Петру I («Медный Всадник»)
Когда и сколько длится
Когда: каждое воскресенье в 11.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Место встречи – ст. м. «Василеостровская»
  • Университетская набережная д. 23
  • (от метро 900 метров по прямой в сторону Невы)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждое воскресенье в 11.00

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