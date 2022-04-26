Этот маршрут создан для тех, кто хочет «увидеть всё и сразу»!

В нём собраны самые главные достопримечательности Петербурга.

Музеи, памятники, дворцы и ансамбли невероятной красоты - всё это уже ждет Вас! Каждый архитектурный шедевр на маршруте хранит свою историю о Российской империи, её эпохах, войнах, взлётах и падениях.

Вы узнаете о династии Романовых и посмотрите на Петербург, глазами тех, кто его создавал.

А чтобы ваше путешествие стало поистине незабываемым, мы сделали экскурсии в формате «non-stop». Нет, конечно же, мы делаем остановки. Но индивидуальные наушники, которые Вы получите при встрече, позволят продолжить слушать рассказ гида даже при переходах от одной достопримечательности к другой, или если Вы задержались фотографируя невероятные пейзажи Невы. Ведь жизнь, как и прогресс, никогда не стоит на месте, давайте идти в ногу со временем вместе!