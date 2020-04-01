Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Покорить реки Петербурга на SUP-борде

Прокатиться вокруг живописных парковых островов, освоив новый необычный водный транспорт

Дмитрий
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Дмитрий – экскурсионное агентство
Мы отправляемся в увлекательное приключение по водным «дорогам» города! Вы освоите азы равновесия и гребли на SUP и насладитесь зелеными островами с необычного ракурса, весело проведете время и по-новому взглянете на гребный спорт.
2000 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча на набережной реки Крестовки
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Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде

Что вас ожидает

Sup — от слова «супер»?
SUP-борд придумали на Гавайях. В переводе «Standup paddleboarding» значит «Гребля веслом, стоя на доске». Освоить управление этим необычным средством достаточно просто: широкие и длинные надувные доски, устойчивые на воде, прекрасно подходят для новичков. Сап серфинг навсегда изменит ваше представление об отдыхе на воде и гребном спорте, а мы поможем его освоить!

Девушка с веслом
Каменный, Елагин, Крестовский и Аптекарский острова — вам откроются великолепные виды на лучшие парки Петербурга. Мы проплывем по Малой Невке и Крестовке, найдем столь похожую на нас «Девушку с веслом» и выйдем через Большой канал в Большую Невку. Обогнув Каменный остров, вы отдохнете в тени Лопухинского сада, а после вернетесь в исходную точку.

Кому подходит экскурсия

Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей) и массой тела менее 120 кг (эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда). Специальная физическая подготовка не требуется, достаточно энтузиазма и хорошего настроения.

Организационные детали

  • Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках, трафик судов по рекам и каналам учтен при составлении маршрута
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку, один инструктор ведет не более 6 участников
  • Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности, каждому участнику выдаются индивидуально подобранные спасательные жилеты, весла, лиши
  • Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на сапсерфе. Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем. Второй «водный» комплект: обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки), штаны или шорты (по погоде), майку, рубашку или куртку.
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде
Покорить реки Петербурга на SUP-борде

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на набережной реки Крестовки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дмитрий
Дмитрий
Мне 30 лет. Индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — организация активного отдыха в России. В основном это водные походы по северо-западу России. В данный момент с коллегой активно развиваем направление городского каякинга в Санкт-Петербурге. Мы первые, кто начал это направление. Цель — популяризация гребного спорта. Наша мечта — поставить гребные плавательные средства в один ряд с велосипедами по массовости использования и народной любви!
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