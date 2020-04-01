Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Sup — от слова «супер»?

SUP-борд придумали на Гавайях. В переводе «Standup paddleboarding» значит «Гребля веслом, стоя на доске». Освоить управление этим необычным средством достаточно просто: широкие и длинные надувные доски, устойчивые на воде, прекрасно подходят для новичков. Сап серфинг навсегда изменит ваше представление об отдыхе на воде и гребном спорте, а мы поможем его освоить!

Девушка с веслом

Каменный, Елагин, Крестовский и Аптекарский острова — вам откроются великолепные виды на лучшие парки Петербурга. Мы проплывем по Малой Невке и Крестовке, найдем столь похожую на нас «Девушку с веслом» и выйдем через Большой канал в Большую Невку. Обогнув Каменный остров, вы отдохнете в тени Лопухинского сада, а после вернетесь в исходную точку.

Кому подходит экскурсия

Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей) и массой тела менее 120 кг (эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда). Специальная физическая подготовка не требуется, достаточно энтузиазма и хорошего настроения.