  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время нашей прогулки мы «окажемся» в Петербурге первой половины XVIII века.

Увидим самые значительные архитектурные сооружения того времени, вспомним о повседневной жизни простых петербуржцев и августейших особ, их фаворитах и деятельных помощниках, вельможах и музыкантах, художниках и актерах.

В экскурсию ⛳ включено посещение Самсониевского и Смольного соборов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна
Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна

Что вы увидите

  • Стрелка Васильевского острова
  • Академия художеств
  • Зимний дворец
  • Аничков дворец
  • Шуваловский дворец
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Посещение Сампсониевского и Смольного собора
Эпоха Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны
Это время, когда начинается превращение довольно скромного по виду петровского Петербурга в нарядный и гармоничный город 🏙️, один из самых красивых 🤩 в мире.

Это время дворцов и праздников, создания русской оперы и профессионального театра, появления Московского университета и Академии художеств. Время начала Эпохи Просвещения в России. Пора ярких личностей: учёных и поэтов, художников и артистов, меценатов и энциклопедически образованных людей. Что вас ожидает:

    Во время нашей прогулки мы «окажемся» в Петербурге первой половины XVIII века, увидим самые значительные архитектурные сооружения того времени, вспомним о повседневной жизни простых петербуржцев и августейших особ, их фаворитах и деятельных помощниках, вельможах и музыкантах, художниках и актерах. Кроме этого, мы с вами посетим Самсониевский и Смольный собор. Важная информация:

    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспортные услуги (автомобиль или микроавтобус) — от 1600 руб.
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна
    Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна
    Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна
    Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталия Д.
    Наталия Д.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Наталия Д. проводит ещё 5 экскурсий

    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
    4 000
    8 часов
    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
    2 отзыва
    Здесь начинался Петербург
    450
    2 часа
    Здесь начинался Петербург
    1 отзыв
    Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
    2 500
    2 часа
    Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
    Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
    550
    2 часа
    Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
    Неизведанный Петергоф
    3 500
    4 часа
    Неизведанный Петергоф

    Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    790
    2 часа
    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    2037 отзывов
    Весь центр Петербурга с крыши
    1 150
    1 час
    Весь центр Петербурга с крыши
    1503 отзыва
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    600
    1.25 часа
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    1198 отзывов
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    700
    2 часа
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    1169 отзывов
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    750
    1.5 часа
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    752 отзыва
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    1 890
    10 часов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    734 отзыва