Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга

Во время нашей прогулки мы «окажемся» в Петербурге первой половины XVIII века.



Увидим самые значительные архитектурные сооружения того времени, вспомним о повседневной жизни простых петербуржцев и августейших особ, их фаворитах и деятельных помощниках, вельможах и музыкантах, художниках и актерах.



В экскурсию ⛳ включено посещение Самсониевского и Смольного соборов.