Это время, когда начинается превращение довольно скромного по виду петровского Петербурга в нарядный и гармоничный город 🏙️, один из самых красивых 🤩 в мире.
Это время дворцов и праздников, создания русской оперы и профессионального театра, появления Московского университета и Академии художеств. Время начала Эпохи Просвещения в России. Пора ярких личностей: учёных и поэтов, художников и артистов, меценатов и энциклопедически образованных людей. Что вас ожидает:
Во время нашей прогулки мы «окажемся» в Петербурге первой половины XVIII века, увидим самые значительные архитектурные сооружения того времени, вспомним о повседневной жизни простых петербуржцев и августейших особ, их фаворитах и деятельных помощниках, вельможах и музыкантах, художниках и актерах. Кроме этого, мы с вами посетим Самсониевский и Смольный собор. Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные услуги (автомобиль или микроавтобус) — от 1600 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.