  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.

4.5
17 отзывов
Алексей С.
Алексей С. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербургские Пески — один из старейших районов Петербурга, тихие улочки неподалеку от шумного Московского вокзала, прогулка 👣 по которым за минуту перенесет вас в начало прошлого столетия.

Это идеальный маршрут для тех, кому наскучили официальные туристические достопримечательности 🏛️.

Мы с радостью покажем вам фактурные доходные дома этого района, пройдемся по местам, где некогда стояли ныне утраченные церкви и поделимся самыми любопытными фактами и легендами этих мест.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 980 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.

Что вы увидите

  • Известные доходные дома
  • Уникальные дворы–колодцы и закрытые парадные
  • Квартира в старинном доходном доме
Маршрут нашей пешеходной прогулки проходит в рйоне площади Восстания.
В ходе осмотра нескольких доходных домов и посещения барской квартиры мы познакомимся с жизнью и бытом жителей Петербурга 19 века.

Что вас ожидает:

  • Доходные дома в стиле «модерн»: снаружи и внутри.
На рубеже XIX-XX веков район активно застраивался многоэтажными
доходными домами. Мы полюбуемся их фасадами, а также рассмотрим убранство парадных, с чудом уцелевшими витражами, лепниной и изразцовыми печами. Узнаем истории 📖 известных жителей, и, конечно, отыщем атмосферные ракурсы для фотографий.
Барская квартира в старинном доходном доме
Изюминкой нашей прогулки станет посещение удивительной "барской" квартиры в доходном доме 1911 года постройки. Мы сможем увидеть не только фасады выполненные в стиле неоклассицизма с элементами модерна, но и великолепные сохранившиеся интерьеры квартиры: лепнина на высоких потолках, внутреннее убранство квартиры, старинные печи и романтичный эркер - все это ждет вас внутри "квартиры с историей".
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • посещение квартиры в старинном доходном доме
Начало
🚩 выход из метро пл. Восстания на Московский Вокзал
Место завершения
🏁 Площадь Восстания
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.
Посещение барской квартиры: рассказ про быт 19в.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей С.
Алексей С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

17 отзывов оставили туристы

Алексей С. проводит ещё 3 экскурсии

Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
1 700
0.75 час
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
185 отзывов
Квартира Распутина: последние дни великого старца
850
1 час
Квартира Распутина: последние дни великого старца
43 отзыва
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
790
1.5 часа
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
9 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва