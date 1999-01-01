Маршрут нашей пешеходной прогулки проходит в рйоне площади Восстания.

В ходе осмотра нескольких доходных домов и посещения барской квартиры мы познакомимся с жизнью и бытом жителей Петербурга 19 века.

Что вас ожидает:

Доходные дома в стиле «модерн»: снаружи и внутри.

На рубеже XIX-XX веков район активно застраивался многоэтажными

доходными домами. Мы полюбуемся их фасадами, а также рассмотрим убранство парадных, с чудом уцелевшими витражами, лепниной и изразцовыми печами. Узнаем истории 📖 известных жителей, и, конечно, отыщем атмосферные ракурсы для фотографий.

Барская квартира в старинном доходном доме

Изюминкой нашей прогулки станет посещение удивительной "барской" квартиры в доходном доме 1911 года постройки. Мы сможем увидеть не только фасады выполненные в стиле неоклассицизма с элементами модерна, но и великолепные сохранившиеся интерьеры квартиры: лепнина на высоких потолках, внутреннее убранство квартиры, старинные печи и романтичный эркер - все это ждет вас внутри "квартиры с историей".