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Прогулка на мотоцикле! 12+

4.9
161 отзыв
Филатов Н.
Филатов Н. – Гид из Санкт-Петербурга
Ищете острых ощущений? Обязательно прокатитесь по Петербургу на большом блестящем мотоцикле 🛵, который с рёвом пронесётся по всем самым красивым улочкам города.

Вы сами выберете железного коня, время суток, скорость и маршрут – водитель 🚗 постарается учесть все ваши пожелания, чтобы эта поездка запомнилась вам навсегда.

В финале прогулки вы сможете сделать стильные фотографии 📸.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏍На мотоцикле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Прогулка на мотоцикле! 12+
Прогулка на мотоцикле! 12+

Что вы увидите

  • Эрмитаж
  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
Здравствуйте!
Добро пожаловать в мир байкеров.
К вашему вниманию представляется “прогулка на мотоцикле”, это красочное событие в вашей жизни! Прогулка 👣 на красивых 🤩 мотоциклах по самому сердцу города. С плавной ездой или с нотками скорости. Вы ощутите понятие свобода на мотоцикле 🛵. Вы будете ехать и наслаждаться, и не замечать ничего кроме свободы и красивого города.
Стиль езды обсуждается индивидуально!
От интенсивного (Безопасно) до романтического прохвата по дневному, ночному или вечернему Санкт-Петербургу.
мотоциклы могут быть разные. Возможно коллективом.
Обратите внимание, что на одном мотоцикле может ехать только один человек весом до 80 кг.
Если вы хотите прокатиться вдвоем, мы предоставим вам второй мотоцикл с водителем.
прогулка одновременно на 2 и более мотоциклах возможна вечерами, и крайне редко в дневное время. Заказ выше 2 мотоциклов возможен, но обговаривается за ранее.
Что входит
  • шлем
  • перчатки
  • защита спины и водитель
Что не входит
  • Видео съемка
Начало и место завершения
🚩 площадь Островского, 6
Прогулка на мотоцикле! 12+
Прогулка на мотоцикле! 12+
Прогулка на мотоцикле! 12+
Прогулка на мотоцикле! 12+

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Филатов Н.
Филатов Н.
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161 отзыв оставили туристы

Филатов Н. проводит ещё 1 экскурсию

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