Здравствуйте!

Добро пожаловать в мир байкеров.

К вашему вниманию представляется “прогулка на мотоцикле”, это красочное событие в вашей жизни! Прогулка 👣 на красивых 🤩 мотоциклах по самому сердцу города. С плавной ездой или с нотками скорости. Вы ощутите понятие свобода на мотоцикле 🛵. Вы будете ехать и наслаждаться, и не замечать ничего кроме свободы и красивого города.

Стиль езды обсуждается индивидуально!

От интенсивного (Безопасно) до романтического прохвата по дневному, ночному или вечернему Санкт-Петербургу.

мотоциклы могут быть разные. Возможно коллективом.

Обратите внимание, что на одном мотоцикле может ехать только один человек весом до 80 кг.

Если вы хотите прокатиться вдвоем, мы предоставим вам второй мотоцикл с водителем.

прогулка одновременно на 2 и более мотоциклах возможна вечерами, и крайне редко в дневное время. Заказ выше 2 мотоциклов возможен, но обговаривается за ранее.