Мы встретимся в Екатерининском сквере, это наш первый зеленый уголок. Поговорим про памятник Екатерине Второй, увидим великолепные здания на площади Островского - Александринский драматический театр, Российскую национальную библиотеку.

Перейдем Невский проспект и зайдем в магазин купцов Елисеевых. Мимо него невозможно пройти, он всегда привлекает внимание своей интересной архитектурой, огромными витринами с двигающимися гротескными фигурками, и, конечно, своим содержанием! Это магазин-музей, со множеством сохранившихся аутентичных деталей в стиле ар-нуво, и продукцией очень высокого качества.

Зайдем на улицу Малая Садовая, познакомимся с котом Елисеем и его подружкой Василисой, загадаем желания у магического фонтана ⛲ – шара.

Выйдем на Манежную площадь, увидим Старо-Манежный сад и Ново-Манежный сквер, украшенный бюстами итальянских зодчих.

Пройдемся по Караванной улице, и вы узнаете, почему она носит такое странное для Петербурга название. Увидим уникальное техническое сооружение – цирк Чинизелли, более известный как цирк на Фонтанке.

По зеленой Кленовой улице выйдем к Инженерному скверу и Михайловскому замку, посмотрим на памятник Петру первому, который был отлит еще в 1747 году. В сквере посидим на скамеечках, насладимся умиротворяющим созерцанием деревьев и пением птиц, отдохнем. Зайдем на площадь внутри Михайловского замка, который знаменит мрачными историями времен короткого царствования императора Павла I, и впечатляет своей необычной архитектурой.

Дальше мы посетим Михайловский сад, который раскинулся за зданием Михайловского Дворца –Русского музея. Сад порадует нас спокойными ландшафтами, павильоном Росси, видом на реку Мойку. Сделаем круг по саду, выйдем к храму «Спас на крови», полюбуемся этим прекрасным собором.

Посмотрим на Марсово поле, и дальше наш путь лежит к Летнему саду, где мы и закончим свое путешествие. Про Летний сад можно не писать – нужно обязательно идти туда гулять! В Летнем саду под мой рассказ мы будем отдыхать, общаться, и наслаждаться его красотой, скульптурами и фонтанами. Можем зайти в старинный кофейный домик и отведать вкуснейший кофе.

Хорошее и гармоничное настроение после такой прогулки я вам обещаю.

Далее вы можете самостоятельно и сколько угодно гулять 👣 по Летнему саду, там есть где пообедать, пройтись по набережной Невы, полюбоваться видами на Петропавловскую крепость, а может, даже и сходить к ней пешком по Троицкому мосту.

Важно знать