Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Какие планы были у Петра I на Васильевский остров 🏝️ и что из этого получилось, увидим во время экскурсии 🧭 «Остров науки». На Стрелке Васильевского острова находятся старейшие научные учреждения страны. Какие науки изучаются здесь? Кто создал первый научный музей? Сколько сегодня научных институтов располагается здесь? Сосчитаем все, заодно выясним, чем же заняты ученые сегодня.