Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Какие планы были у Петра I на Васильевский остров 🏝️ и что из этого получилось, увидим во время экскурсии 🧭 «Остров науки». На Стрелке Васильевского острова находятся старейшие научные учреждения страны. Какие науки изучаются здесь? Кто создал первый научный музей? Сколько сегодня научных институтов располагается здесь? Сосчитаем все, заодно выясним, чем же заняты ученые сегодня.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (питание и др. )
Начало
🚩 Биржевой проезд, 6, у Музея почвоведения
Место завершения
🏁 Биржевая площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.