Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова

Дарья О.
Дарья О. – Гид из Санкт-Петербурга
Каждый камень на Стрелке Васильевского острова вполне себе научный.

Как получилось, что эта часть города, задуманная Петром I как центр столицы ⭐️, превратилась в центр науки страны? Это мы узнаем в ходе экскурсии 🧭 «Остров науки» на Стрелке Васильевского сотрова.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 400 ₽ за человека

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Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова
Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова
Какие планы были у Петра I на Васильевский остров 🏝️ и что из этого получилось, увидим во время экскурсии 🧭 «Остров науки». На Стрелке Васильевского острова находятся старейшие научные учреждения страны. Какие науки изучаются здесь? Кто создал первый научный музей? Сколько сегодня научных институтов располагается здесь? Сосчитаем все, заодно выясним, чем же заняты ученые сегодня.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание и др. )
Начало
🚩 Биржевой проезд, 6, у Музея почвоведения
Место завершения
🏁 Биржевая площадь
Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова
Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова
Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова
Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья О.
Дарья О.
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