Что вас ожидает:
Арендуйте у нас катер и станьте его капитаном. Отправившись в невероятное путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга, вы можете увидеть достопримечательности 🏛️ с необычного ракурса!
Мы предлагаем гостям и жителям Петербурга несколько интересных маршрутов. За 1, 5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и Невы. Таким образом, арендовав катер на 90 минут, вы совершите обзорную прогулку 👣, где вы увидите такие достопримечательности как: ЦПКиО и его красивейший дворец, крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера, дворец Меньшикова, Эрмитаж.
Для нас очень важна безопасность наших клиентов и поэтому на всех участников прогулки мы предоставляем спасательные жилеты, а также у нас есть собственная служба спасения с дипломированными спасателями в штате. В случае чрезвычайной ситуации они приплывут к вам на помощь на быстрейших аквабайках. Перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. Для того чтобы прогулка прошла еще более информативно, вы можете воспользоваться аудиогидом. Аудиогид содержит информацию о 14 достопримечательностях, которые вы можете встретить на своем пути.
Мы предлагаем несколько катеров на выбор:
- Катер Шустрый — это небольшой катер с двумя мягкими диванами и брызгозащитным стеклом для комфортного путешествия компанией до 4 человек. Развивает скорость до 30 км/ч. Наличие прав ГИМС не требуется.
- Катер Толстый —этот комфортный катер подходит для компаний до 5 человек с двумя кожаными мягкими диванами в носовой и кормовой части, с брызгозащитным стеклом, с музыкальной аудиосистемой и подогревом салона. Максимальная скорость до 27 км/ч. Наличие прав ГИМС не требуется.
- Залог 10 000 рублей.
- Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
- К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.