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Прогулки по Неве на катере без капитана

4.5
13 отзывов
Центр а.
Центр а. – Гид из Санкт-Петербурга
Реки и каналы Петербурга уже давно стали символом города.

Водная прогулка 👣 по Неве позволит вам увидеть известные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга с непривычного ракурса, а толпы туристов не помешают вам насладиться видами города.

На полтора часа вы сами станете капитаном и выберите наиболее комфортный маршрут, чтобы отправится навстречу с другой стороной города на Неве.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Летняя
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 990 ₽ за экскурсию

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Прогулки по Неве на катере без капитана
Прогулки по Неве на катере без капитана

Что вы увидите

  • 15 ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ:
  • Западная стрелка Елагинного острова
  • Восточная стрелка Елагинного острова
  • Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
  • Троицкий мост
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание двенадцати коллегий
  • Меншиковский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж

Что вас ожидает:

    Арендуйте у нас катер и станьте его капитаном. Отправившись в невероятное путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга, вы можете увидеть достопримечательности 🏛️ с необычного ракурса!
    Мы предлагаем гостям и жителям Петербурга несколько интересных маршрутов. За 1, 5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и Невы. Таким образом, арендовав катер на 90 минут, вы совершите обзорную прогулку 👣, где вы увидите такие достопримечательности как: ЦПКиО и его красивейший дворец, крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера, дворец Меньшикова, Эрмитаж.
    Для нас очень важна безопасность наших клиентов и поэтому на всех участников прогулки мы предоставляем спасательные жилеты, а также у нас есть собственная служба спасения с дипломированными спасателями в штате. В случае чрезвычайной ситуации они приплывут к вам на помощь на быстрейших аквабайках. Перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. Для того чтобы прогулка прошла еще более информативно, вы можете воспользоваться аудиогидом. Аудиогид содержит информацию о 14 достопримечательностях, которые вы можете встретить на своем пути.

    Мы предлагаем несколько катеров на выбор:

    • Катер Шустрый — это небольшой катер с двумя мягкими диванами и брызгозащитным стеклом для комфортного путешествия компанией до 4 человек. Развивает скорость до 30 км/ч. Наличие прав ГИМС не требуется.
    • Катер Толстый —этот комфортный катер подходит для компаний до 5 человек с двумя кожаными мягкими диванами в носовой и кормовой части, с брызгозащитным стеклом, с музыкальной аудиосистемой и подогревом салона. Максимальная скорость до 27 км/ч. Наличие прав ГИМС не требуется.
    • Залог 10 000 рублей.
    • Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
    • К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
    Что входит
    • Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
    • Прогулка на катере 90 минут
    • Спасательные жилеты, рация, карта
    • Пледы на каждого пассажира
    • Служба спасения
    • Топливо
    Начало
    🚩 Петровская коса, 9 лит Б
    Место завершения
    🏁 Санкт-Петербург, Петровский остров, Петровская коса 9 литер Б, Территория Речного яхт-клуба Профсоюзов, причал 1
    Прогулки по Неве на катере без капитана
    Прогулки по Неве на катере без капитана
    Прогулки по Неве на катере без капитана
    Прогулки по Неве на катере без капитана

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Центр а.
    Центр а.
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    13 отзывов оставили туристы

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