Что вас ожидает:

Арендуйте у нас катер и станьте его капитаном. Отправившись в невероятное путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга, вы можете увидеть достопримечательности 🏛️ с необычного ракурса!

Мы предлагаем гостям и жителям Петербурга несколько интересных маршрутов. За 1, 5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и Невы. Таким образом, арендовав катер на 90 минут, вы совершите обзорную прогулку 👣, где вы увидите такие достопримечательности как: ЦПКиО и его красивейший дворец, крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера, дворец Меньшикова, Эрмитаж.

Для нас очень важна безопасность наших клиентов и поэтому на всех участников прогулки мы предоставляем спасательные жилеты, а также у нас есть собственная служба спасения с дипломированными спасателями в штате. В случае чрезвычайной ситуации они приплывут к вам на помощь на быстрейших аквабайках. Перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. Для того чтобы прогулка прошла еще более информативно, вы можете воспользоваться аудиогидом. Аудиогид содержит информацию о 14 достопримечательностях, которые вы можете встретить на своем пути.

Мы предлагаем несколько катеров на выбор: