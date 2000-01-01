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Салют на День ВМФ с борта теплохода (от Сенатской пристани)

4.7
3 отзыва
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Салют на День ВМФ с борта теплохода (от Сенатской пристани)
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Салют на День ВМФ с борта теплохода (от Сенатской пристани)
Приглашаем Вас увидеть грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота, с борта теплохода. Вас ждет полуторачасовая водная прогулка 👣 с просмотром праздничного салюта в день флота.
Приходите на причал за 30 минут до посадки!
Проходы на набережную будет осуществляться через рамки металоискателей.
Возможны очереди!
Имейте при себе медицинские маски и перчатки!
Что входит
  • просмотр салюта с борта теплохода
Что не входит
  • услуги гида
  • личные расходы
Начало
🚩 Дворцовая пристань, Дворцовая наб., д. 36
Место завершения
🏁 Дворцовая пристань

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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3 отзыва оставили туристы

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