3 отзыва оставили туристы

Приглашаем Вас увидеть грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота, с борта теплохода. Вас ждет полуторачасовая водная прогулка 👣 с просмотром праздничного салюта в день флота.
Приходите на причал за 30 минут до посадки!
Проходы на набережную будет осуществляться через рамки металоискателей.
Возможны очереди!
Имейте при себе медицинские маски и перчатки!
Что входит
- просмотр салюта с борта теплохода
Что не входит
- услуги гида
- личные расходы
Начало
🚩 Дворцовая пристань, Дворцовая наб., д. 36
Место завершения
🏁 Дворцовая пристань
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
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