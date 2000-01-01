3 отзыва оставили туристы

Приглашаем Вас увидеть грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота, с борта теплохода. Вас ждет полуторачасовая водная прогулка 👣 с просмотром праздничного салюта в день флота.

Приходите на причал за 30 минут до посадки!

Проходы на набережную будет осуществляться через рамки металоискателей.

Возможны очереди!

Имейте при себе медицинские маски и перчатки!