Храмы и соборы Невского проспекта

5
1 отзыв
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Исторически так сложилось, что Санкт-Петербург город 🏙️ многонациональный.

В нем всегда мирно уживались люди различных вероисповеданий и главная улица города Невский проспект отличное тому подтверждение.

Бок о бок тут стоят храмы разнообразных конфессий, убедитесь в этом сами!
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Храмы и соборы Невского проспекта
Храмы и соборы Невского проспекта

Что вы увидите

  • Армянская церковь
  • Базилика св. Екатерины
  • Казанский собор
  • Петрикирхе
  • Кафедральный собор Церкви Ингрии
  • Церковь св. Екатерины
  • Храм Спас на Крови

Вы посетите:

  • Храм Армянской Апостольской церкви, один из старейших католических храмов России
  • Единственную в стране базилику — храм Святой Екатерины Александрийской
  • Лютеранскую церковь ⛪ Святых Петра и Павла — Петрикирхе
  • Финскую церковь ⛪ Святой Марии
  • Главный собор Санкт-Петербургской епархии — Казанский.
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Невский проспект, 33
Место завершения
🏁 Храм Спас на Крови
Храмы и соборы Невского проспекта
Храмы и соборы Невского проспекта
Храмы и соборы Невского проспекта
Храмы и соборы Невского проспекта

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 16. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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