Что вы увидите
- Армянская церковь
- Базилика св. Екатерины
- Казанский собор
- Петрикирхе
- Кафедральный собор Церкви Ингрии
- Церковь св. Екатерины
- Храм Спас на Крови
Вы посетите:
- Храм Армянской Апостольской церкви, один из старейших католических храмов России
- Единственную в стране базилику — храм Святой Екатерины Александрийской
- Лютеранскую церковь ⛪ Святых Петра и Павла — Петрикирхе
- Финскую церковь ⛪ Святой Марии
- Главный собор Санкт-Петербургской епархии — Казанский.
Начало
🚩 Невский проспект, 33
Место завершения
🏁 Храм Спас на Крови
Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 16. 00
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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