Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга

Исторически так сложилось, что Санкт-Петербург город 🏙️ многонациональный.



В нем всегда мирно уживались люди различных вероисповеданий и главная улица города Невский проспект отличное тому подтверждение.



Бок о бок тут стоят храмы разнообразных конфессий, убедитесь в этом сами!