История 📖 питерского метро 🚇

На экскурсии 🧭 Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых 🤩 станций в Европе.

Удивительная архитектура

По мимо всего прочего Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.

Мы побываем на станциях метро 🚇 «Пл. Восстания», «Пушкинская», «Нарвская» и «Автово»

Важно знать: