Прогулка по уникальному метрополитену

5
1 отзыв
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Метро 🚇 в Санкт-Петербурге без преувеличения можно назвать уникальным по ряду причин.

Тут есть великолепные станции, которые интерьерами похожи больше на дворцы, а не на остановки общественного транспорта!
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Прогулка по уникальному метрополитену
Прогулка по уникальному метрополитену

Что вы увидите

  • Станция метро «Пл. Восстания»
  • м. «Пушкинская»
  • м. «Нарвская»
  • м. «Автово»
История 📖 питерского метро 🚇
На экскурсии 🧭 Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых 🤩 станций в Европе.
Удивительная архитектура
По мимо всего прочего Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.
Мы побываем на станциях метро 🚇 «Пл. Восстания», «Пушкинская», «Нарвская» и «Автово»

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У главного входа во Владимирский собор
Место завершения
🏁 Станция метро «Автово»
Прогулка по уникальному метрополитену
Прогулка по уникальному метрополитену
Прогулка по уникальному метрополитену

Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 16. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
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