История 📖 питерского метро 🚇
На экскурсии 🧭 Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых 🤩 станций в Европе.
Удивительная архитектура
По мимо всего прочего Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.
Мы побываем на станциях метро 🚇 «Пл. Восстания», «Пушкинская», «Нарвская» и «Автово»
Важно знать:
- Будем много ходить. Одевайтесь удобно.