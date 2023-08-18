Завлечь малыша-непоседу, заинтересовать заскучавшего школьника и удивить подростка-скептика
Мы знаем, как сделать поход в музей увлекательным. Вашему малышу всего 3 года? Пора показать ему пейзажи Айвазовского. У вас младший школьник? Вспомним с ним мифы Древней Греции.
И самое наболевшее — как оторвать подростка от телефона? Познакомить его с творчеством Малевича и Кандинского. На ваш выбор — 21 интерактивный маршрут в одном из главных музеев страны.
И самое наболевшее — как оторвать подростка от телефона? Познакомить его с творчеством Малевича и Кандинского. На ваш выбор — 21 интерактивный маршрут в одном из главных музеев страны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В Русском музее можно бродить бесконечно, приходить сюда снова и снова. Чтобы делать это весело, с пользой и удовольствием, мы составили более 20 увлекательных маршрутов для всей семьи.
Найдём тему, интересную каждому:
- пейзажи великих Шишкина и Левитана,
- известнейшие работы Брюллова,
- картины Репина «Садко», «Бурлаки на Волге» и «Радуга» Куинджи,
- императорские портреты и Белая гостиная
- и многое-многое другое.
Что смотреть — выбор за вами!
Мы уже более 7 лет сотрудничаем с Русским музеем и подскажем, что будет интересно детям любого возраста. Проводим экскурсии в форме беседы с играми и загадками. На наших маршрутах можно и нужно задавать вопросы.
Теперь учебники по окружающему миру, ИЗО и географии больше не будут для ваших детей скучными. Читая их, ребята вспомнят увлекательные приключения в Русском музее.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Билеты оплачиваются отдельно: взрослым — 550 руб., пенсионерам и школьникам от 14 лет – 270 руб., детям до 14 лет – бесплатно
- Программа предполагает участие взрослых. Наши встречи построены на активном взаимодействии детей и родителей.
- Во вторник музей не работает
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в фойе Михайловского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3546 туристов
Будем знакомы! Я Светлана — музейный педагог, экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге. Имею большой опыт работы с детьми и семьями в музейной среде, садах и парках Петербурга. Более 4 лет специализируюсь на экскурсиях для родителей с детьми от 2 лет. Я сама мама и прекрасно понимаю, как сложно найти экскурсию, на которой будет интересно взрослым и нескучно детям. А сочетание профессиональных качеств педагога и экскурсовода дает мне возможность помочь родителям и их малышам получать эмоциональное и эстетическое удовольствие от встреч с историей и искусством Петербурга.
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