Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»

Завлечь малыша-непоседу, заинтересовать заскучавшего школьника и удивить подростка-скептика

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Ответы на вопросы
Мы знаем, как сделать поход в музей увлекательным. Вашему малышу всего 3 года? Пора показать ему пейзажи Айвазовского. У вас младший школьник? Вспомним с ним мифы Древней Греции.

И самое наболевшее — как оторвать подростка от телефона? Познакомить его с творчеством Малевича и Кандинского. На ваш выбор — 21 интерактивный маршрут в одном из главных музеев страны.
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
Семейная экскурсия «Необыкновенные приключения в Русском музее»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Русском музее можно бродить бесконечно, приходить сюда снова и снова. Чтобы делать это весело, с пользой и удовольствием, мы составили более 20 увлекательных маршрутов для всей семьи.

Найдём тему, интересную каждому:

  • пейзажи великих Шишкина и Левитана,
  • известнейшие работы Брюллова,
  • картины Репина «Садко», «Бурлаки на Волге» и «Радуга» Куинджи,
  • императорские портреты и Белая гостиная
  • и многое-многое другое.

Что смотреть — выбор за вами!

Мы уже более 7 лет сотрудничаем с Русским музеем и подскажем, что будет интересно детям любого возраста. Проводим экскурсии в форме беседы с играми и загадками. На наших маршрутах можно и нужно задавать вопросы.

Теперь учебники по окружающему миру, ИЗО и географии больше не будут для ваших детей скучными. Читая их, ребята вспомнят увлекательные приключения в Русском музее.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты оплачиваются отдельно: взрослым — 550 руб., пенсионерам и школьникам от 14 лет – 270 руб., детям до 14 лет – бесплатно
  • Программа предполагает участие взрослых. Наши встречи построены на активном взаимодействии детей и родителей.
  • Во вторник музей не работает

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в фойе Михайловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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