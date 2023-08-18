Мы знаем, как сделать поход в музей увлекательным. Вашему малышу всего 3 года? Пора показать ему пейзажи Айвазовского. У вас младший школьник? Вспомним с ним мифы Древней Греции. И самое наболевшее — как оторвать подростка от телефона? Познакомить его с творчеством Малевича и Кандинского. На ваш выбор — 21 интерактивный маршрут в одном из главных музеев страны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Русском музее можно бродить бесконечно, приходить сюда снова и снова. Чтобы делать это весело, с пользой и удовольствием, мы составили более 20 увлекательных маршрутов для всей семьи.

Найдём тему, интересную каждому:

пейзажи великих Шишкина и Левитана,

известнейшие работы Брюллова,

картины Репина «Садко», «Бурлаки на Волге» и «Радуга» Куинджи,

императорские портреты и Белая гостиная

и многое-многое другое.

Что смотреть — выбор за вами!

Мы уже более 7 лет сотрудничаем с Русским музеем и подскажем, что будет интересно детям любого возраста. Проводим экскурсии в форме беседы с играми и загадками. На наших маршрутах можно и нужно задавать вопросы.

Теперь учебники по окружающему миру, ИЗО и географии больше не будут для ваших детей скучными. Читая их, ребята вспомнят увлекательные приключения в Русском музее.

Организационные детали