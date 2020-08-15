2 отзыва оставили туристы

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«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия

Познакомиться с флорой и фауной заказника, увидеть древние дюны и террасы и устроить пикник у озера

5
2 отзыва
Анна
Анна – Гид из Санкт-Петербурга
«Сестрорецкое болото» — это самый большой заказник на территории Ленинградской Области.

Прогуливаясь по девственному сосновому лесу 🌲, вы узнаете, зачем инженеры меняли течение русла упрямой реки Сестры, увидите древние морские террасы и дюны, услышите о целебной гиттиевой глине и отдохнете у живописного Сестрорецкого озера.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия

Что вас ожидает

Лесные сказки
С чем у вас ассоциируются болта? В сказках это самые страшные и одновременно чудесные места, на дне которых обитают кикиморы и водяные. Я расскажу о прекрасных свойствах болот и объясню, как они меж собой отличаются. Вы увидите редкие и краснокнижные растения у берегов, полакомитесь клюквой, морошкой и голубикой, а может, даже встретите журавлей, лис и застанете токование тетеревов.

Оружейный завод
В 1721 году по указанию Петра I в Сестрорецке началось строительство оружейного завода. Я расскажу о многострадальном строительстве плотин и дамб и разрушительных паводках, современной жизни завода и функциях водохранилища.

Эко-тропа
В 2019 году в заказнике открыли экологическую тропу, представляющую собой пешеходные настилы на свайно-винтовом каркасе. Маршрут проходит по остаткам береговых валов древних морей — предшественников Балтийского моря 🌊, так что нам даже встретятся камы ледникового происхождения, издали похожие на острова! В северной части заказника мы отыщем участок горного отвода месторождения лечебных гиттиевых глин и древние морские террасы, осмотрим затопленные дюны, поросшие сосновыми и еловыми лесами. Мы поговорим о прибалтийско-финских племенах, ижорских и карельских земледельцах, военном времени и роли разлива в обороне Ленинграда. А после устроим небольшой пикник у озера и фотосессию 📷 в пейзажах первозданной природы.

Организационные детали

  • Мы поедем на электричке от станции метро 🚇 Удельная до ст. Белоостров. Время в пути — 24 минуты, проезд оплачивается отдельно — 47 руб. в одну сторону).
  • С собой необходимо взять перекус
  • Фотосессия входит в стоимость
  • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого участника составит 700 рублей
Начало и место завершения
🚩 — у станции метро «Удельная»
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия
«Сестрорецкое болото»: эко-треккинг и фотосессия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Аня. Всю жизнь я живу в Петербурге и путешествую по Ленобласти, а с недавних пор провожу экскурсии в качестве лицензированного гида. Я покажу вам самые красивые уголки и природные достопримечательности нашего края, поделюсь множеством удивительных историй и любопытных фактов в формате непринужденной, но познавательной прогулки.
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2 отзыва оставили туристы

15 августа 2020
Отличная прогулка получилась! Анна искренне интересуется темой экскурсии, провела меня по красивому маршруту и рассказала много интересного о мире болота, его флоре и фауне, а также об истории края, сама бы вряд ли выбралась в такое место. Рекомендую для тех, кто не раз бывал в Петербурге и его пригородах и устал от стандартных многолюдных туристических маршрутов, а также для тех кто любит природу. Всё очень понравилось, прекрасно провела время, спасибо!
10 августа 2020
Подсознание, при упоминании слова "болото", рисует мрачные картинки, но экскурсия опровергает их на 100%. Никогда не думала, что воздух на болотах может быть таким свежим и "вкусным". Нам очень повезло с погодой, день был тёплый и солнечный. Гид, Аня, рассказывала всё спокойно и ненавязчиво, заинтересовав исторической информацией даже подростков. Было очень приятно идти пешком и слушать про то, что видишь вокруг себя. Она отвечала на все вопросы про флору и фауну, чувствовалось, что человек местный, было очень интересно с ней общаться. Кроме того, Аня позволила нам не думать о графике, давала просто насладиться атмосферой, при этом мы везде успели. Это очень важно на мой взгляд, когда гид с хорошей аурой :) И на память остались отличные фотографии. Очень надеюсь побывать на других экскурсиях Анны, она влюбила нас в окрестности Спб окончательно!

Анна проводит ещё 4 экскурсии

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