2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Лесные сказки

С чем у вас ассоциируются болта? В сказках это самые страшные и одновременно чудесные места, на дне которых обитают кикиморы и водяные. Я расскажу о прекрасных свойствах болот и объясню, как они меж собой отличаются. Вы увидите редкие и краснокнижные растения у берегов, полакомитесь клюквой, морошкой и голубикой, а может, даже встретите журавлей, лис и застанете токование тетеревов.

Оружейный завод

В 1721 году по указанию Петра I в Сестрорецке началось строительство оружейного завода. Я расскажу о многострадальном строительстве плотин и дамб и разрушительных паводках, современной жизни завода и функциях водохранилища.

Эко-тропа

В 2019 году в заказнике открыли экологическую тропу, представляющую собой пешеходные настилы на свайно-винтовом каркасе. Маршрут проходит по остаткам береговых валов древних морей — предшественников Балтийского моря 🌊, так что нам даже встретятся камы ледникового происхождения, издали похожие на острова! В северной части заказника мы отыщем участок горного отвода месторождения лечебных гиттиевых глин и древние морские террасы, осмотрим затопленные дюны, поросшие сосновыми и еловыми лесами. Мы поговорим о прибалтийско-финских племенах, ижорских и карельских земледельцах, военном времени и роли разлива в обороне Ленинграда. А после устроим небольшой пикник у озера и фотосессию 📷 в пейзажах первозданной природы.

Организационные детали