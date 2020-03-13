54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Стоящий в одном ряду с Лувром, Метрополитен-музеем и Британским, Эрмитаж обладает великолепной коллекцией, насчитывающей более 3 000 000 экспонатов.

На экскурсии вы осмотрите главные залы, галереи и павильоны, где представлены знаменитые картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, а также императорские комнаты с интерьерами разных эпох.

Узнаете об истории музея и разберетесь в структуре Эрмитажного комплекса.

А перед посещением совершите автобусное путешествие по главным местам Санкт-Петербурга.
1700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии54 отзыва
4.28
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу

Что вас ожидает

Главные архитектурные достопримечательности
Перед тем, как отправиться на встречу с шедеврами знаменитого музея, вы совершите обзорный тур по городу, чтобы познакомиться с его основными памятниками. Во время автобусной экскурсии осмотрите неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля, красивые невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и решетки, а также другие значимые исторические памятники.

Достояние Эрмитажа, или «объять необъятное»
Классический маршрут по главному музею Эрмитажа начнется с величественной Иорданской лестницы, по которой проходили во дворец знатные гости и послы. А далее вы проследуете в залы и галереи, которые стоит посетить и тем, кто впервые в музее, и тем, кто хочет дополнить свои знания об истории Эрмитажа и его великолепных экспонатах.

  • Залы, посвященные военным событиям. Торжественный Фельдмаршальский зал встретит вас росписями, отражающими доблесть отечественного воинства, и портретами выдающихся фельдмаршалов. В Петровском (Малом тронном) зале вы рассмотрите полотна, изображающие героизм Петра Великого в битвах Северной войны, и панно из серебра и лионского бархата. Гербовый зал встретит скульптурами древнерусских воинов со знамёнами и центральной чашей из авантюрина. А в Военной галерее 1812 года вы увидите портреты участников и героев Отечественной войны.
  • Залы, посвященные искусству. В небольшом зале французского прикладного искусства XV-XVII вв. осмотрите керамику Сен-Поршер и Бернара Палисси — образцы необычной техники выполнения. Работы импрессионистов и постимпрессионистов предстанут перед вами на третьем этаже Зимнего дворца. Вы исследуете яркие произведениях всемирно известных художников и узнаете историю их появления в музее. В музее вы также осмотрите две картины Леонардо да Винчи из 14 существующих во всем мире ‒ работы «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». В зале Рембрандта вам предстоит встреча с одной из последних и самых известных картин нидерландского художника — «Блудный сын», а также с другими произведениями мастера — Эрмитаж обладает второй по величине коллекцией картин Рембрандта. В галерее портретов Романовых вы сможете восполнить пробелы в знаниях об императорской династии. И кроме того, в программе будут Лоджии Рафаэля — копия галереи из дворца Папы Римского в Ватикане, воспроизведенная по желанию Екатерины II.
  • Залы, посвященные интерьеру разных веков. Экспозиция «Художественное убранство русского интерьера XIХ — начала ХХ вв.» познакомит вас с жилыми интерьерами — классическими, в стиле историзма, ар-деко и готическими (деревянная двухъярусная библиотека Николая II). В Павильонном зале Малого Эрмитажа вы увидите знаменитые часы с павлином, о причудливом механизме которых мы поговорим на экскурсии. А само оформление зала погрузит вас в послеекатерининский период и мир эклектичного стиля, сочетающего в себе мрамор, хрусталь, золото и мозаику. Вы посетите Георгиевский (Большой тронный) зал, где проходили официальные церемонии и приемы, Александровский зал, посвященный памяти императора-реформатора, а также Белый зал, Малую столовую, Золотую и Малахитовую гостиную.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит билет в Эрмитаж
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Завершение экскурсии — в Эрмитаже
  • Экскурсия автобусная, поэтому на ее продолжительность могут повлиять пробки
  • Для групп от 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Все очень понравилось. Единственный минус - телефон, указанный на сайте действительно неактивен, сразу сброс.
3 марта 2020
Обычная экскурсия, ничего сверхъестественного. Если хотите получить больше интересного материала, то вам не на эту экскурсию. Экскурсовод рассказ вела без особого энтузиазма, обзор из автобуса оставляет желать лучшего, не успеваешь за рассказом экскурсовода, пока поймешь о каком здании или памятнике архитектуры речь, его уже проехали и не успеваешь рассмотреть. 5 минутные остановки возле некоторых достопримечательностей. По Эрмитажу экскурсия также "галопом по европам"
2 марта 2020
Ок
27 февраля 2020
Спасибо за организацию экскурсии и особенно гиду Оксане
27 февраля 2020
Здравствуйте. Вчера, 26.02.2020, у нас была обзорная экскурсия по городу и посещение Эрмитажа. Это было очень, очень и очень замечательно проведённое время! Экскурсоводы на высоте! От души благодарю за познавательное и красивое, маленькое путешествие по Санкт Петербургу!!!
22 февраля 2020
Очень познавательно и просто! Все запомнилось!
13 февраля 2020
Все было замечательно.
3 февраля 2020
Для первого знакомства с Питером очень полезная экскурсия, рекомендую
29 января 2020
-
23 января 2020
Все очень понравилось! Гид очень интеллигентная дама . Интересный рассказ, спокойный голос, приятная грамотная речь, хороший контакт с группой. Осталось очень приятное впечатление! Мы очень довольны! Ну а про Питер говорить смысла нет- потрясающе! Спасибо!
Ещё 44 отзыва

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