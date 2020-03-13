54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные архитектурные достопримечательности

Перед тем, как отправиться на встречу с шедеврами знаменитого музея, вы совершите обзорный тур по городу, чтобы познакомиться с его основными памятниками. Во время автобусной экскурсии осмотрите неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля, красивые невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и решетки, а также другие значимые исторические памятники.

Достояние Эрмитажа, или «объять необъятное»

Классический маршрут по главному музею Эрмитажа начнется с величественной Иорданской лестницы, по которой проходили во дворец знатные гости и послы. А далее вы проследуете в залы и галереи, которые стоит посетить и тем, кто впервые в музее, и тем, кто хочет дополнить свои знания об истории Эрмитажа и его великолепных экспонатах.