Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга

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Забраться на башню, пройти по системе крыш и полюбоваться небесной линией города

Andrey
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Andrey – экскурсионное агентство
Мы не знаем, живут ли на крышах Питера привидения и прилетает ли сюда Карлсон, но уверены, что Северная столица с высоты останется в вашем сердце.

Вы увидите город на ладони от Исаакия до Лахта-центра; вспомните знаковые события и имена, услышите пару легенд и успеете сделать отличные фото.
695 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Владимирская
Забронировать экскурсию
Старинные крыши Петербурга
Старинные крыши Петербурга

Что вас ожидает

Город под низким небом
Вы подниметесь на одну сохранившихся башен МПВО в районе треугольника «улица Рубинштейна — Владимирский проспект — Невский». С первых минут погрузитесь в таинственный мир петербургских чердаков и крыш. Выберетесь на свет высоко над землей, и перед вами предстанет небесная линия Петербурга с видом на главные архитектурные доминанты: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Спаса на Крови, шпиль Адмиралтейства, Александровскую колонну и небоскреб Лахта-центра.

Истории и легенды о достопримечательностях от петербуржца
Наш гид не станет «нагружать» вас датами и цифрами. Живым языком расскажет о строительстве зданий и стилях архитектуры парадного Петербурга. Прогулка проходит в дружеском русле, поэтому рассказы об эпохальных событиях, которые помнит город, разбавят байки Питера и шутки.

Организационные детали

  • На экскурсию допускаются дети старше 9 лет — только в сопровождении родителей
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Старинные крыши Петербурга
Старинные крыши Петербурга
Старинные крыши Петербурга
Старинные крыши Петербурга
Старинные крыши Петербурга
Старинные крыши Петербурга
Старинные крыши Петербурга

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Andrey
Andrey
Наше агентство на рынке Петербурга с 2010 года, миллион проведенных экскурсий и довольных гостей. Организуем не только экскурсии, но и свидания, чаепития и фотосессии на разных крышах города.
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