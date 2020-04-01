Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Город под низким небом

Вы подниметесь на одну сохранившихся башен МПВО в районе треугольника «улица Рубинштейна — Владимирский проспект — Невский». С первых минут погрузитесь в таинственный мир петербургских чердаков и крыш. Выберетесь на свет высоко над землей, и перед вами предстанет небесная линия Петербурга с видом на главные архитектурные доминанты: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Спаса на Крови, шпиль Адмиралтейства, Александровскую колонну и небоскреб Лахта-центра.

Истории и легенды о достопримечательностях от петербуржца

Наш гид не станет «нагружать» вас датами и цифрами. Живым языком расскажет о строительстве зданий и стилях архитектуры парадного Петербурга. Прогулка проходит в дружеском русле, поэтому рассказы об эпохальных событиях, которые помнит город, разбавят байки Питера и шутки.