Мария проводит ещё 4 экскурсии

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Старый Петербург: город накануне революции

Переместиться в прошлое и взглянуть на город глазами князей, поэтов и гвардейцев начала 20 века

Мария
Мария – представитель из Санкт-Петербурга
Эта авторская прогулка 👣 — ваш билет 🎫 в блистательный Петербург начала 20 века.

Вы окажетесь в городе накануне событий, которые навсегда изменили его уклад, культуру и облик.

Мы проведем вас по старинным улицам от Большой Морской до Итальянской, откроем любимые места высшего общества, расскажем о моде того времени и поможем представить жизнь Петербурга на пороге новой эпохи.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции

Что вас ожидает

Петербург глазами жителей начала 20 века
Бурлящая жизнь дореволюционного города, искусство декаданса и скандальные кутежи, жизнь поэтов и гвардейцев, быт великих князей и простых горожан — обо всем этом мы поговорим на прогулке 👣, которая перенесет вас на сотню лет назад. Вы увидите город 🏙️ глазами высшего света, интеллигенции Серебряного века и бедных петербуржцев. Узнаете, кто диктовал моду в предреволюционном Петербурге, где и как богема Северной столицы ⭐️ проводила досуг и какие архитектурные шедевры стали символами той эпохи. Вместе мы приоткроем завесу прошлого, чтобы погрузиться в атмосферу блистательной столицы накануне заката.

Места, где кипела жизнь и творилась и история
Наш маршрут берет начало у одного из красивейших мест города, арки Главного штаба. Здесь вы услышите о модных домах Петербурга, роскошных ресторанах начала 20 века, работах Фаберже и яхт-клубах царской эпохи. Следом мы прогуляемся по старейшим петербургским улицам — Большой Морской, Большой Конюшенной, Итальянской и Невскому проспекту, где происходили самые заметные события в жизни высшего общества. Посмотрим на легендарное кафе «Подвал Бродячей собаки», заглянем на Манежную площадь. И, конечно, поговорим о жизни богемного Петербурга — литературного, театрального, балетного, — проходя по Итальянской улице и площади Искусств.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Комфортный и удобный формат мини-группы позволит гиду уделить внимание всем участникам, а вам глубже погрузиться в атмосферу города
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Адмиралтейская
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции
Старый Петербург: город накануне революции

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
С детства я рассказывала истории, и мир вокруг оживал: каменные статуи говорили со мной, мостовые шептали о тех, кто по ним прошел, а в каждом доме я видела отголоски прекрасного прошлого. Уже тогда я поняла, что хочу рассказывать истории и работа гидом — это моя главная мечта. День, когда я получила свой диплом гида-экскурсовода, стал одним из самых счастливых!. Петербург — мой родной любимый город, и делиться историями моего Дома — честь для меня. Со временем спрос на мои туры вырос, и я собрала команду гидов. Мои коллеги — профессионалы своего дела со всеми необходимыми лицензиями в основные музеи города, но главное, что объединяет их всех — страсть к городу, к работе и к жизни. Вместе мы творим свою историю и хотим разделить ее с вами через наши экскурсии.
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Мария проводит ещё 4 экскурсии

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