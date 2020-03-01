Филипп проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье

Посетить резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства

Филипп
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Филипп – экскурсионное агентство
За один день вы познакомитесь с тремя нетривиальными пригородами Петербурга, где сохранились постройки, предметы искусства и быта, принадлежавшие четырем поколениям семьи Романовых.

В садах Стрельны вы откроете одно из увлечений Петра I, в парке Александрии узнаете, как императорская семья проводила лето, а в Ораниенбауме перенесетесь прямиком в роскошный 18 век.
2600 ₽
1820 за человека
скидка30%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Искусств
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Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье

Что вас ожидает

Царские сады в Стрельне
Первая резиденция на нашем пути — Путевой дворец Петра I, в котором он не раз останавливался во время поездок в Петергоф и Кронштадт. «Стрельнинским садам», окружающим довольно скромный дворец, мы уделим особое внимание. Вы узнаете, почему русский монарх решил заняться садоводством и правда ли, что именно здесь впервые в России вырастили картофель. Увидите местные конюшни, рыбные пруды, теплицы и оранжереи, которые в 18 веке считались образцовыми. А также узнаете, каким овощам, фруктам, цветам, пряностям и лекарственным растениям отдавал предпочтение Петр I.

Парк Александрия: по следам Романовых
Затем вы очутитесь в самом романтичном пейзажном парке императорской семьи, где проводили летние дни четыре поколения Романовых. На живописных дорожках Александрии мы поговорим о быте монарших особ. А после вы сможете посетить дворец Коттедж, летнюю резиденцию Николая I и его жены Александры Фёдоровны, чтобы тщательно рассмотреть сохранившиеся интерьеры и вещи, принадлежавшие Романовым. Чего стоит одна только серебряная люстра в Большой приемной — подарок к годовщине свадьбы царской четы — в виде ажурной корзины, увитой гирляндой из 25 роз (по числу лет, прожитых вместе).

Ораниенбаум, застывший во времени
Добро пожаловать в единственный пригород Петербурга, не захваченный в годы блокады, а потому сохранивший архитектурные шедевры и памятники искусства такими же, какими они были 200 лет назад. Вы прогуляетесь по Нижнему парку комплекса, узнаете, почему Ораниенбаум стал Ломоносовым, увидите роскошные постройки 18 века: Китайский и Меншиковский дворцы, музей «Картинный дом», а также изящные павильоны — Китайская кухня, Церковный павильон, Большого Меньшиковского дворца и павильон Катальной горки.

Тайминг экскурсии
9:00 — выезд из Санкт—Петербурга от ст. м. «Невский проспект»
10:00 — прогулка по «стрельнинским садам»
12:00 — путешествие в Александрию
14:30 — путешествие в Ораниенбаум, экскурсия по парку
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
19:00 — прибытие к ст. м. «Невский проспект»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, три путевые экскурсии от нашего гида («Старая Петергофская дорога», «Стрельна», «Ораниенбаум vs Ломоносов»), прогулка по «стрельнинским садам», паркам Ораниенбаума и Александрии
  • Дополнительно оплачиваются билеты в парки Александрии и Ораниенбаума: по 100 руб. в каждый парк — взрослым, бесплатно — пенсионерам, учащимся, студентам

Дополнительные расходы — по желанию

  • Входные билеты в Большой Меншиковский дворец (300 руб. — взрослым; 200 руб. — пенсионерам, учащимся старше 16 лет, студентам; бесплатно — детям до 16 лет)
  • Входные билеты в Путевой дворец Петра I (250 руб. — взрослым; 150 руб. — пенсионерам, учащимся старше 16 лет, студентам; бесплатно — детям до 16 лет)
  • Входные билеты во Дворец «Коттедж» (300 руб. — взрослым; 200 руб. — пенсионерам, учащимся старше 16 лет, студентам; бесплатно — детям до 16 лет)
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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