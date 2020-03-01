Филипп проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Царские сады в Стрельне

Первая резиденция на нашем пути — Путевой дворец Петра I, в котором он не раз останавливался во время поездок в Петергоф и Кронштадт. «Стрельнинским садам», окружающим довольно скромный дворец, мы уделим особое внимание. Вы узнаете, почему русский монарх решил заняться садоводством и правда ли, что именно здесь впервые в России вырастили картофель. Увидите местные конюшни, рыбные пруды, теплицы и оранжереи, которые в 18 веке считались образцовыми. А также узнаете, каким овощам, фруктам, цветам, пряностям и лекарственным растениям отдавал предпочтение Петр I.

Парк Александрия: по следам Романовых

Затем вы очутитесь в самом романтичном пейзажном парке императорской семьи, где проводили летние дни четыре поколения Романовых. На живописных дорожках Александрии мы поговорим о быте монарших особ. А после вы сможете посетить дворец Коттедж, летнюю резиденцию Николая I и его жены Александры Фёдоровны, чтобы тщательно рассмотреть сохранившиеся интерьеры и вещи, принадлежавшие Романовым. Чего стоит одна только серебряная люстра в Большой приемной — подарок к годовщине свадьбы царской четы — в виде ажурной корзины, увитой гирляндой из 25 роз (по числу лет, прожитых вместе).

Ораниенбаум, застывший во времени

Добро пожаловать в единственный пригород Петербурга, не захваченный в годы блокады, а потому сохранивший архитектурные шедевры и памятники искусства такими же, какими они были 200 лет назад. Вы прогуляетесь по Нижнему парку комплекса, узнаете, почему Ораниенбаум стал Ломоносовым, увидите роскошные постройки 18 века: Китайский и Меншиковский дворцы, музей «Картинный дом», а также изящные павильоны — Китайская кухня, Церковный павильон, Большого Меньшиковского дворца и павильон Катальной горки.

Тайминг экскурсии

9:00 — выезд из Санкт—Петербурга от ст. м. «Невский проспект»

10:00 — прогулка по «стрельнинским садам»

12:00 — путешествие в Александрию

14:30 — путешествие в Ораниенбаум, экскурсия по парку

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

19:00 — прибытие к ст. м. «Невский проспект»