Филипп проводит ещё 4 экскурсии

Царские сады в Стрельне
Первая резиденция на нашем пути — Путевой дворец Петра I, в котором он не раз останавливался во время поездок в Петергоф и Кронштадт. «Стрельнинским садам», окружающим довольно скромный дворец, мы уделим особое внимание. Вы узнаете, почему русский монарх решил заняться садоводством и правда ли, что именно здесь впервые в России вырастили картофель. Увидите местные конюшни, рыбные пруды, теплицы и оранжереи, которые в 18 веке считались образцовыми. А также узнаете, каким овощам, фруктам, цветам, пряностям и лекарственным растениям отдавал предпочтение Петр I.
Парк Александрия: по следам Романовых
Затем вы очутитесь в самом романтичном пейзажном парке императорской семьи, где проводили летние дни четыре поколения Романовых. На живописных дорожках Александрии мы поговорим о быте монарших особ. А после вы сможете посетить дворец Коттедж, летнюю резиденцию Николая I и его жены Александры Фёдоровны, чтобы тщательно рассмотреть сохранившиеся интерьеры и вещи, принадлежавшие Романовым. Чего стоит одна только серебряная люстра в Большой приемной — подарок к годовщине свадьбы царской четы — в виде ажурной корзины, увитой гирляндой из 25 роз (по числу лет, прожитых вместе).
Ораниенбаум, застывший во времени
Добро пожаловать в единственный пригород Петербурга, не захваченный в годы блокады, а потому сохранивший архитектурные шедевры и памятники искусства такими же, какими они были 200 лет назад. Вы прогуляетесь по Нижнему парку комплекса, узнаете, почему Ораниенбаум стал Ломоносовым, увидите роскошные постройки 18 века: Китайский и Меншиковский дворцы, музей «Картинный дом», а также изящные павильоны — Китайская кухня, Церковный павильон, Большого Меньшиковского дворца и павильон Катальной горки.
Тайминг экскурсии
9:00 — выезд из Санкт—Петербурга от ст. м. «Невский проспект»
10:00 — прогулка по «стрельнинским садам»
12:00 — путешествие в Александрию
14:30 — путешествие в Ораниенбаум, экскурсия по парку
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
19:00 — прибытие к ст. м. «Невский проспект»
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Дополнительные расходы — по желанию