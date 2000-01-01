  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

SUP-тур по Каменному острову

Ахтилахти
Ахтилахти – Гид из Санкт-Петербурга
Лёгкая обучающая прогулка 👣 на сапсёрфах по каналам Каменного острова в сопровождении инструктора.

Протяжённость - 3, 5 км, продолжительность - 2 часа.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 2 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
SUP-тур по Каменному острову
SUP-тур по Каменному острову

Что вы увидите

  • Каменный остров
  • Каменноостровский театр
  • Особняк Графини Клейнмихель
  • Река Крестовка
  • 1-й Елагин мост
  • Каменноостровские мосты
  • Особняк Фолленвейдера
  • Скульптура «Девушка с веслом»
Подготовка
Специальная физическая подготовка не требуется. Однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Нужно понимать, что гребля на SUP-сёрфе — это активный отдых.
Безопасность
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку;
  • Один инструктор ведёт не более 6 участников;
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников;
  • Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности;
  • Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников;
  • Туры проводятся на надувных SUP-бордах Aqua Marina: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.

C собой два комплекта одежды:

    «Сухой» — в котором вы приедете и переоденетесь после тура:

    • обычная городская одежда;
    • комплект нижнего белья;
    • полотенце;
    • можно взять с собой в гермомешке или оставить в машине.

    «Водный»:

    • обувь, которую можно намочить (лучше - коралловые или неопреновые тапочки);
    • штаны или шорты (по погоде);
    • майку с длинным или коротким рукавом (по погоде);
    • кепку;
    • солнцезащитные очки (по погоде).

    Ограничения:

    • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет
    • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
    • К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
    • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
    • К участию в туре не допускаются люди массой более 80 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
    Что входит
    • Аренда комплекта для SUP-сёрфинга:
    • SUP-борд
    • Весло
    • Лиш
    • Спасжилет
    • Гермомешок для личных вещей
    • Гермочехол для мобильного телефона
    • Питьевая вода
    Что не входит
    • Питание
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Набережная реки Крестовки, 10
    SUP-тур по Каменному острову
    SUP-тур по Каменному острову

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ахтилахти
    Ахтилахти
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Ахтилахти проводит ещё 3 экскурсии

    На байдарках и каяках по Неве
    1 950
    2 часа
    На байдарках и каяках по Неве
    7 отзывов
    На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
    1 950
    2 часа
    На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
    2 отзыва
    Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
    1 950
    1.5 часа
    Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
    1 отзыв

    Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

    Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
    790
    2 часа
    Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
    2085 отзывов
    Весь центр Петербурга с крыши
    800
    1 час
    Весь центр Петербурга с крыши
    1519 отзывов
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    600
    1.25 часа
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    1198 отзывов
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    700
    2 часа
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    1169 отзывов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    1 890
    10 часов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    769 отзывов
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    750
    1.5 часа
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    752 отзыва