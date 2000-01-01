Что вы увидите
- Каменный остров
- Каменноостровский театр
- Особняк Графини Клейнмихель
- Река Крестовка
- 1-й Елагин мост
- Каменноостровские мосты
- Особняк Фолленвейдера
- Скульптура «Девушка с веслом»
Подготовка
Специальная физическая подготовка не требуется. Однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Нужно понимать, что гребля на SUP-сёрфе — это активный отдых.
Безопасность
- Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку;
- Один инструктор ведёт не более 6 участников;
- Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников;
- Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности;
- Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников;
- Туры проводятся на надувных SUP-бордах Aqua Marina: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.
C собой два комплекта одежды:
«Сухой» — в котором вы приедете и переоденетесь после тура:
- обычная городская одежда;
- комплект нижнего белья;
- полотенце;
- можно взять с собой в гермомешке или оставить в машине.
«Водный»:
- обувь, которую можно намочить (лучше - коралловые или неопреновые тапочки);
- штаны или шорты (по погоде);
- майку с длинным или коротким рукавом (по погоде);
- кепку;
- солнцезащитные очки (по погоде).
Ограничения:
- К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет
- Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
- К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
- К участию в туре не допускаются люди массой более 80 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
Что входит
- Аренда комплекта для SUP-сёрфинга:
- SUP-борд
- Весло
- Лиш
- Спасжилет
- Гермомешок для личных вещей
- Гермочехол для мобильного телефона
- Питьевая вода
Начало и место завершения
🚩 Набережная реки Крестовки, 10
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ахтилахти
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