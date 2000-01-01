Подготовка

Специальная физическая подготовка не требуется. Однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Нужно понимать, что гребля на SUP-сёрфе — это активный отдых.

Безопасность

Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку;

Один инструктор ведёт не более 6 участников;

Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников;

Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности;

Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников;

Туры проводятся на надувных SUP-бордах Aqua Marina: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.

C собой два комплекта одежды:

«Сухой» — в котором вы приедете и переоденетесь после тура:

обычная городская одежда;

комплект нижнего белья;

полотенце;

можно взять с собой в гермомешке или оставить в машине.

«Водный»:

обувь, которую можно намочить (лучше - коралловые или неопреновые тапочки);

штаны или шорты (по погоде);

майку с длинным или коротким рукавом (по погоде);

кепку;

солнцезащитные очки (по погоде).

Ограничения: