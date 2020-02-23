8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны последней квартиры Распутина

Раскрыть секреты легендарных апартаментов

Анна
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Анна – представитель гидов
Вы посетите дом на Гороховой, где провел заключительные годы жизни Григорий Распутин — знаменитый «царский друг», прозорливец и целитель.

Узнаете, что происходило в его квартире в 1914-16 гг, осмотрите интерьеры начала XX века и почувствуете дух того времени.

Я расскажу о противоречивой личности Распутина, его характере, семье, отношениях с императором и убийстве.

В итоге вы получите полное представление о личности и судьбе одного из самых загадочных людей в российской истории.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча Гороховая ул. д.64
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У этой экскурсии8 отзывов
3.63
Тайны последней квартиры Распутина
Тайны последней квартиры Распутина

Что вас ожидает

История и легенды дома 64
Экскурсия начнется во дворе дома на Гороховой, где расположена последняя квартира Распутина. Вы узнаете историю улицы и легендарного дома 64, а также интересные детали о Пионерской площади и Семеновском плаце. Далее посетите пятикомнатную квартиру, где жил Распутин с двумя дочерьми в 1914-1916 годах, и ощутите, что стены до сих помнят мощь и энергетику его невероятной личности. Пройдете по следам роковой ночи с 29 на 30 декабря и осмотрите черную и парадную лестницы дома, на которых выстраивалась очередь на прием к Распутину.

Тайны личности и убийства Распутина
Я расскажу, какие события происходили в знаменитой квартире, и раскрою секрет, действительно ли это было место нескончаемого пьянства, веселья и разгула. Вы узнаете, каким советам Распутина следовал император Николай II, что из распутинских предсказаний сбылось, лжецом он был или праведником. А также услышите историю, версии и легенды убийства Распутина в 1916 году в Юсуповском дворце. Я расскажу, что стало с его детьми и где живут потомки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Тайны последней квартиры Распутина
Тайны последней квартиры Распутина
Тайны последней квартиры Распутина
Тайны последней квартиры Распутина
Тайны последней квартиры Распутина

Экскурсия проводится в субботу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура Гороховая ул. д.64.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Огромное спасибо организаторам за раскрытие такой сложной и многосторонней темы. Мы погрузились в прошлое и прожили некоторое время в начале 20-го века, сложного и неоднозначного времени для людей и для всей страны. Это было здорово.
1 июля 2019
Задумка неплохая, но реализация разочаровала. Из всей 5-комнатной квартиры Распутина вы увидите только одну комнату (кабинет), которую более-менее восстановили и воссоздали ее интерьер. Также вам покажут кухню, где практически ничего не осталось от Распутина, зато очень много от бывшей коммунальной квартиры. Ну и черная и парадная лестница, которые действительно сохранились практически в первозданном виде. При этом в квартире живут люди: пытаешься погрузиться в атмосферу начала XX века, а тут из ванной выходит женщина с полотенцем на голове - невольно чувствуешь себя незваным гостем.
Гид, несомненно, знает много, но рассказывает скучно. Девушка, что сидела напротив меня в кабинете, откровенно "клевала носом". Лично мне не хватило еще и структурированности рассказа, гид перескакивает с одной темы на другую: то о роковой ночи убийства, то о потомках, то снова об убийстве, то о воспоминаниях современников Распутина. Человеку, мало знакомому с историей жизни Григория Ефимовича, легко запутаться в этом обилии информации.
Подводя итог, скажу, что на данный момент не стала бы рекомендовать эту экскурсию. Возможно, когда-нибудь она станет действительно интересной, но пока - увы!
22 апреля 2019
Экскурсия интерьерная, насыщенная информацией. Квартира - "капсула времени", на удивление, сохранились подлинная часть интерьера времен Г.Е. Распутина. Отдельное спасибо владельцу квартиры Дмитрию.
11 марта 2019
Получили много интересной информации, в том числе о судьбе потомков Распутина. Гид Дмитрий очень увлечённо рассказывал, те люди из группы, кому эта тема действительно интересна, никак не могли разойтись. Экспозиция представлена в одной комнате и немного в коридоре, остальные комнаты в процессе реставрации.
3 февраля 2019
Всем привет!
Уникален тот факт, что квартира сохранилась практически в её первозданном виде (двери, окна, пол) , дух того времени, энергетика присутствуют и ощютима.
8 декабря 2018
Очень полезная экскурсия! Совершенно другой взгляд на происходящее в то время, на личность Григория Распутина, о таком в учебниках не пишут. Считаю, что пойти нужно даже тем, кто немного о нем знает. Полезно понять, как одного человека могли одновременно сделать злодеем и спасителем. После экскурсии возникло желание разбираться в этой теме дальше, считаю, что это важно.
18 ноября 2018
Провел 1,5 часа очень интересно и в хорошей компании. Действительность превзошла ожидания.Цена вполне адекватна.
6 ноября 2018
Невероятно скучная экскурсия. Захотелось уйти через 20 минут после начала, что некоторые и делали. Название и описание экскурсии не соответствует её содержимому. Никаких «тайн последней квартиры» и каких-либо интересных фактов.
Ожидала совсем другого. Самые пустые 1,5 часа в моей жизни

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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