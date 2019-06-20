6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

✈ Сопровождение от аэропорта до отеля

Я смогу встретить при необходимости вас в аэропорту Пулково с табличкой, помогу с багажом и на комфортабельном автомобиле довезу в нужную точку Петербурга. По пути я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о городе, помогу сориентироваться в Северной столице и расскажу самое интересное из истории имперского, советского и современного Петербурга. А дорогу к пункту назначения мы выстроим так, чтобы за час охватить знаменитые архитектурные и исторические памятники города.

🚕 Первый взгляд на Петербург

По пути из Пулково мы поговорим об истории величественного Московского проспекта и расположившихся неподалеку достопримечательностей. У монумента Защитникам Ленинграда мы затронем тему блокады, на Московской площади поговорим об особенностях сталинского ампира, а после разберемся, чему посвящена Триумфальная арка «Московские ворота». Проезжая от Обводного канала к Сенной площади, вы понаблюдаете, как сменяются архитектурные стили Петербурга от окраины к центру, узнаете о главных вехах истории города и услышите об архитекторах, которым обязан своим великолепием центр Северной столицы.