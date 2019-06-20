6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу

С комфортом добраться из Пулково до отеля и познакомиться с достопримечательностями города

Maxim
Задать вопрос
Maxim – ваш гид
Эта поездка создана для тех, кто бережет свое время и хочет погрузиться в атмосферу Петербурга, не теряя ни минуты.

Мы встретим вас в аэропорту и довезем до отеля в любой точке Северной столицы.

А в дороге вас ждут петербургские истории, советы от местного жителя и встречи с архитектурными шедеврами.
2500 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
3.5
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу

Что вас ожидает

Сопровождение от аэропорта до отеля
Я смогу встретить при необходимости вас в аэропорту Пулково с табличкой, помогу с багажом и на комфортабельном автомобиле довезу в нужную точку Петербурга. По пути я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о городе, помогу сориентироваться в Северной столице и расскажу самое интересное из истории имперского, советского и современного Петербурга. А дорогу к пункту назначения мы выстроим так, чтобы за час охватить знаменитые архитектурные и исторические памятники города.

🚕 Первый взгляд на Петербург
По пути из Пулково мы поговорим об истории величественного Московского проспекта и расположившихся неподалеку достопримечательностей. У монумента Защитникам Ленинграда мы затронем тему блокады, на Московской площади поговорим об особенностях сталинского ампира, а после разберемся, чему посвящена Триумфальная арка «Московские ворота». Проезжая от Обводного канала к Сенной площади, вы понаблюдаете, как сменяются архитектурные стили Петербурга от окраины к центру, узнаете о главных вехах истории города и услышите об архитекторах, которым обязан своим великолепием центр Северной столицы.

Организационные детали

  • Ожидание в аэропорту до 30 минут включено в стоимость экскурсии.
  • Встреча в аэропорту с табличкой возможна как опция с дополнительной оплатой, т.к. предполагает использование платной парковки в аэропорту.
  • Стоимость у казана для 1 — 3 участников и легкового автомобиля, для 4 — 7 участников экскурсия пройдет на минивэне и будет стоить 4000 рублей.
  • Зная номер вашего рейса и время прибытия, мы сможем скоординироваться и встретиться позже, если ваш рейс вдруг задержат.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, транспорт включен в стоимость.
  • По вашему желанию обзорную экскурсию по Петербургу можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 1900 рублей.
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maxim
Maxim
Добро пожаловать! Меня зовут Максим. Мне 34 года, живу и работаю во Вьетнаме, куда переехал из Санкт-Петербурга. Влюблен в Нячанг всем сердцем и уверен, что после моей экскурсии вы полюбите его так же сильно, как и я. Также помогу вам в выборе кафе, ресторанов и других мест для досуга. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь в любых вопросах.
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 июня 2019
Напрасно потраченные деньги. При возвращении домой такси обошлось 550 руб. до Пулково от нашего отеля. Такой же разговорчивый таксист отвечал на любые наши вопросы. Поэтому никому не советую трансфер, лучше скачайте приложение по вызову такси и экономьте деньги)
16 июня 2019
Полное разочарование. Заказывала экскурсию для родителей, чтобы они были встречены в аэропорту, с комфортом доехали до отеля и по пути совершили краткий обзор по Петербургу. Максим представился как руководитель турфирмы. Не встретил в аэропорту с табличкой, мои родители прождали его 20 минут на улице. Экскурсия длилась всего полчаса. "Посмотрите налево, посмотрите направо, вот московский проспект". Даже не знает, сколько мостов в Петербурге. Ничего интересного ни об истории города, ни об объектах не рассказал. Лучше тогда уж было вызвать обычное такси. Таксисты больше знают и рассказывают о городе, и сервис не хуже.
29 мая 2019
Было очень удобно и интересно.
29 мая 2019
Эта экскурсия стала отличным началом знакомства с Питером (и прекрасной альтернативой простому такси). По пути из аэропорта в отель мы многое увидели и узнали. Водитель так строил маршрут, чтобы мы смогли не просто проехать по городу, но и посмотреть какие-то достопримечательности. Большое спасибо, было интересно)
2 мая 2019
Приятный и вежливый молодой человек. Встретил в аэропорту в назначенное время, перед встречей позвонил и все уточнил, по пути ответил на все вопросы, комфортная манера езды, чистый автомобиль. По-моему отличная идея добраться из аэропорта до отеля не просто на такси, а с гидом, и получить по дороге миниэкскурсию.
28 апреля 2019
Отличный маршрут с интересным рассказом о городе.

Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Гуляй как петербуржецГуляй как петербуржецГуляй как петербуржец
520 за человека
2 часа
265 отзывов
Нескучная обзорная экскурсия по must-see местам и знакомство с образом жизни горожан
Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий. Приглашаю пройти со мной по Невскому проспекту, открывая тайны его парадных фасадов, заглянуть на площадь Искусств, найти котиков и Швецию в центре Петербурга, услышать об образе жизни петербуржцев, а также пополнить список любимых мест в городе.
Ежедневная прогулка по ПетербургуЕжедневная прогулка по ПетербургуЕжедневная прогулка по Петербургу
800 за человека
2 часа
80 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Добро пожаловать в парадный, всегда загадочный и невероятный Петербург. Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев, взглянете на роскошнейшие дворцы Северной столицы, очутитесь там, куда не доходят туристы, посмотрите на жизнь современного города и вообразите себе его облик из прошлых столетий. Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды с эпитетом «истинно петербургские» собраны в этой прогулке, чтобы город на Неве взбудоражил и ваше сердце.
Мой ПетербургМой ПетербургМой Петербург
8000 за экскурсию
3 часа
236 отзывов
Памятники города и разговоры о петровской эпохе — комфортная авто-экскурсия на седане бизнес-класса
Я покажу вам Петербург глазами человека, который родился и вырос в этом прекрасном и замечательном городе! Мы увидим его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев и поговорим о значимых событиях петровских времен.
Прогулка по Невскому проспектуПрогулка по Невскому проспектуПрогулка по Невскому проспекту
От 900 за экскурсию
2 часа
33 отзыва
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге». Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера. Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи и какие истории происходили с местными обитателями. А я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию Невского проспекта.
Классический ПетербургКлассический ПетербургКлассический Петербург
От 1440 за экскурсию
1.5 часа
170 отзывов
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
Петербург на комфортном микроавтобусеПетербург на комфортном микроавтобусеПетербург на комфортном микроавтобусе
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Все самые важные места города на дружеской обзорной экскурсии
Санкт-Петербург славится большим историческим центром и не всегда благоприятной для прогулок погодой. Вы насладитесь чарующими видами Северной столицы из окна микроавтобуса, в котором не страшны холод, дождь и ветер. Также мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и на панорамных площадках, где Петербург предстанет перед вами во всем величии!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле