1 день

Переезд в Тверь. Обзорная экскурсия ⛳ по Твери

Старинная Тверь — город красивый и богатый на архитектурные красоты. Мы увидим уникальную трёхлучевую композицию градостроительного ансамбля Твери, Императорский дворец, памятник Святому благоверному князю Михаилу Тверскому, стрелку рек Тверцы и Волги с Успенским собором Тверского Отроч монастыря, Монастырь Святой Екатерины, «сплошную фасаду» в застройке набережной Волги, памятник Афанасию Никитину, Староволжский и Нововолжский мосты, Храм Воскресения Христова, Церковь Троицы Живоначальной (Белая Троица), Обелиск Победы, Церковь Михаила Тверского, Суворовское училище, памятник И. А. Крылову.

Обед (доп. плата, по желанию). Переезд в Сергиев Посад (220 км). Размещение в отеле «Посадский». Современный бизнес-отель находится в самом сердце города, рядом с Троице-Сергиевой Лаврой. Ужин (доп. плата, по желанию). Свободное время.

2 день

Обзорная экскурсия ⛳ по Сергиеву Посаду

Сергиев Посад — единственный город «Золотого кольца» на территории Московской области. Экскурсия ⛳ по Троице-Сергиевой Лавре. Уже более 700 лет стоит здесь монастырь (с XVIII века — Лавра), привлекая внимание богомольцев, паломников, историков и туристов. В путеводителях называют его Русским Ватиканом, и это не случайно, ведь Свято-Троицкий монастырь по праву считается главной обителью в стране. Здесь находится резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия, источник Сергия Радонежского.

Переезд в Переславль-Залесский. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Подъезжая к Переславлю-Залесскому, сразу понимаешь, что православные традиции здесь переплетены с нашим языческим прошлым. С одной стороны, это город монастырей, но тут же и Дом Берендея, и знаменитый Синь-камень на берегу Плещеева озера. Не каждый город может похвастаться и памятником архитектуры XII века. На Красной площади, как могучий богатырь из древности, стоит Спасо-Преображенский собор, свидетель многих исторических событий. Обед (доп. плата, по желанию).

Переезд в Юрьев-Польский. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Небольшой тихий городок, обладающий рядом уникальных достопримечательностей, был основан Юрием Долгоруким всего на пять лет позже Москвы. Особенная атмосфера будто застывшего во времени города позволила запечатлеть здесь вымышленный Арбатов в кинофильме «Золотой Телёнок» 1968-го года. Во время экскурсии мы увидим, пожалуй, главную достопримечательность города — Георгиевский собор, построенный в честь победы, которую в далеком XIII веке одержал Юрий Долгорукий над волжскими булгарами. Уникальный белокаменный узор собора, сплошным ковром сверху и донизу покрывающий стены храма, так и не удалось повторить ни одному мастеру.

Переезд во Владимир. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Ни один город из городов «Золотого кольца» не имеет такого количества памятников архитектуры домонгольского периода, как Владимир. Словно сам князь Всеволод в богатых одеждах — стоит над Клязьмой белокаменный Дмитриевский собор. Вы посетите уникальный своей историей и фресками Андрея Рублева Успенский собор, настоящий символ Владимира. Увидите памятник средневековой фортификации — Золотые ворота. Дегустация владимирских наливок у Бабуси-Ягуси. Размещение в гостинице «Амакс». Гостиница «Амакс» сочетает в себе лучшие качества высококлассного бизнес-отеля и современного развлекательного центра, в котором есть боулинг, бильярд, сауна. Ужин (доп. плата, по желанию). Свободное время.

3 день

Переезд в Суздаль. Кремль и Спасо-Евфимиев монастырь

В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует. По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви.

Вы посетите Кремль, также вас ждёт экскурсия ⛳ по Спасо-Евфимиеву монастырю: увидите внутренние росписи известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите концерт колокольных звонов. А на смотровой площадке замирает дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных, почти всегда печальных историй, связанных с Покровским монастырём. Обед (доп. плата, по желанию).

Переезд в Гаврилов Посад. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Гаврилов Посад — городок недалеко от Суздаля, совсем небольшой, но с огромной историей. Знаменитая порода лошадей — Владимирский тяжеловоз — была выведена именно здесь. Купци здесь первыми научили европейцев использовать хмель в пивоварении. Продолжится знакомство с городом на экскурсии по Дворцовому заводу, где нам предложат не только послушать, но и попробовать истории на вкус. Переезд в Иваново (82 км), размещение в гостинице «Союз». Ужин (доп. плата, по желанию). Свободное время.

4 день

Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Кострома — самый северный город на маршруте «Золотого Кольца». Это удивительно уютный, тихий и спокойный город. Здесь можно отдохнуть от бешеного ритма больших городов, полюбоваться абсолютно круглой «сковородкой», так называют центральную площадь Костромы, на самом деле Сусанинскую. Благодаря бессмертному подвигу этого крестьянина из села Домнино первый царь из династии Романовых Михаил смог взойти на престол.

Проезжая в автобусе по мосту через реку Кострома открывается потрясающий вид на Ипатьевский монастырь, который мы посетим с экскурсией. Внутри вновь вспомним Романовых и посетим их палаты, осознавая важность тех событий, которые происходили здесь много веков назад. Находясь в Костроме, обязательно нужно заглянуть и в Анастасьин Богоявленский монастырь, где находится еще одна костромская святыня — икона Феодоровской Божьей Матери, покровительницы дома Романовых. Обед (доп. плата, по желанию) в легендарном ресторане-дебаркадере, который является живой декорацией к фильму «Жестокий романс».

Переезд в Ярославль. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Основанный Ярославом Мудрым ещё в XI веке в месте слияния рек Волги и Которосли, город Ярославль хорошеет день ото дня. Вся его центральная часть находится под охраной Всемирной организации ЮНЕСКО. Экскурсии здесь особенные: есть возможность побродить по центру, полюбоваться знаменитой стрелкой, поющими фонтанами, храмами XVII века. «Северная Флоренция» — такое название появилось у города не случайно, это один из самых светлых, торжественных и, вместе с тем, древних городов России. Осмотр Спасо-Преображенского монастыря, архитектура храма Ильи Пророка и неподалеку великолепная набережная, отстроенная к 1000-летию города. Размещение в гостинице «Спорт». Ужин (доп. плата, по желанию). Свободное время.

5 день

Переезд в Углич. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Углич — один из древнейших городов Верхнего Поволжья, расположился в живописном месте, где Волга совершает крутой изгиб. В старину этот изгиб называли «Углич» или «Углиец». Мы узнаем историю основания города, который впоследствии стал центром удельного княжества. Полюбуемся шедевром русского зодчества — ансмаблем древнего Угличского Кремля и великолепной церковью Дмитрия-на-Крови, возведённой на месте гибели последнего из династии Рюриковичей.

Внутри храма прекрасно сохранились росписи известных художников XVIII века, детально описывающие это страшное событие. Кроме того, мы посетим Палаты угличских удельных князей — самую старинную гражданскую постройку на территории Центральной России. Во время обзорной экскурсии увидим архитектурные ансамбли двух действующих монастырей — женского Алексеевского и мужского Воскресенского. Обе обители имеют многовековую историю и интересные архитектурные стили.

Переезд в Мышкин. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Несмотря на то, что Мышкин — один из самых маленьких российских городов, по количеству памятников он способен тягаться с самыми раскрученными туристическими местами. Обед (доп. плата, по желанию). Во время экскурсии мы увидим богатые купеческие особняки и старинные деревянные дома XIX — начала XX века, прогуляемся по булыжной мостовой XVIII века и живописному Верхнему бульвару, будем любоваться панорамой величественной Волги и скромной Юхоти. Дальше нас ждёт экскурсия ⛳ в музей Мыши, во время которой мы узнаем, как маленькая мышка спасла великого князя Мстиславского.

Экскурсия ⛳ в музей Столицы Лоцманов

В XIX веке мышкари провозгласили свой город «столицей лоцманов». Лоцманы, которые работали только на одном участке реки, назывались «местными», а те, кто знал всю реку, и кто мог сопровождать корабль по всему маршруту, назывались «коренными». Именно такими лоцманами и славился Мышкин. От отца к сыну, из поколения в поколения мышкинские лоцманы передавали карты, книги, рукописи и профессиональный опыт. В музее мы увидим коллекции, посвященные этому ремеслу, также здесь много вещей, имеющих отношение к быту обычных жителей города — мебель, предметы посуды, статуэтки, картины, церковную утварь.

Экскурсия ⛳ в музей Водки Петра Смирнова

Этот музей будет интересен не только любителям хмельного напитка. В нём находится порядка 500 экспонатов, объединённых водочной тематикой. Гиды подробно расскажут об истории славного напитка, созданного Петром Смирновым, а также об искусстве его потребления. При музее состоится дегустация, где каждому желающему наливают по 25 грамм отличной водки, закусить которую можно фирменным бутербродом «по-мышкински» — хлебом с солёным огурцом и салом. Размещение в гостинице «Вознесенская». Небольшая уютная гостиница расположилась в нескольких метрах от набережной, с которой открывается вид на Кремль. Ужин (доп. плата, по желанию). Свободное время.

6 день

Переезд в Бежецк. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

Бежецк — уютный, тёплый город, неслучайно в его гербе куст спелой малины в серебряном поле. Настоящая российская глубинка — незыблемая, подлинная, вечная. Обаяние старого города сохраняют многочисленные купеческие особняки, построенные на рубеже XIX – XX веков в причудливом стиле модерн — сказочные резные домики, с резными наличниками и колоннами, коваными крылечками и атлантами, эркерами и изящными балконами — настоящая архитектурная поэзия! Здесь родились «Второй Ермак» писатель В. Я. Шишков, и всесильный граф А. А. Аракчеев, а бежецкий дворянин М. Хилков построил Трансатлантическую железную дорогу, соединяющую восточное и западное побережья США. Главным украшением города является редчайшая для России 19-главая Спасо-Преображенская церковь с уникальным кипарисовым иконостасом.

Переезд в Вышний Волочек. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

«Тверская Венеция» — так называют небольшой Волочек, территория которого включает в себя 7 островов, 4 канала и 4 реки, большое водохранилище и больше 40 мостов. В облике города угадываются петербургские мотивы — в атмосфере, в набережных, в парках, во всём узнается стиль Петра Великого, да и построен город тоже на болотах. Первое в России водохранилище, первый водоканал, всё это здесь, в Вышнем Волочке, и в их водах в безветренную погоду отражается весь город — мосты, дома купцов и золотые купола Богоявленского собора. А почему Вышний Волочёк? От слова «волок», здесь волоком тащили лодки от Тверцы-реки до Цны-реки, а «Волочёк»… Небольшой здесь волок был, волочёк вёрст на двенадцать, в отличии от Нижнего — там вёрст поболе. Но Нижний Волок городом так и не стал, а Волочёк, благодаря Екатерине II — стал. Отправление в Санкт-Петербург (400 км).

Важная информация

Оставшуюся часть стоимости заказа необходимо внести не позднее чем за 10 дней до даты тура. Если до тура осталось менее 10 дней, то оплату необходимо внести в течении 2–х дней после бронирования. Реквизиты для оплаты будут направлены организатором на указанную вами при бронировании электронную почту.

Всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов) туристов, чтобы составить список для гостиницы.

На этом туре возможно подселение! Правила подселения: