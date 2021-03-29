Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе

Увидеть корабли военного флота, посетить Морской собор и взглянуть на старинные форты

2.5
2 отзыва
Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
В группе до 50 человек вы отправитесь в славный Кронштадт — город 🏙️, где сполна можно ощутить морскую мощь страны и открыть её военную историю 📖.

Вы погуляете по набережным города-острова, посетите доминанту Кронштадта, Морской собор, снаружи осмотрите форт Великий Князь Константин.

А еще совершите теплоходную прогулку 👣 вокруг фортов.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе

Что вас ожидает

Дорога пройдет через знаковое место — 17-километровую дамбу, которая спасает Петербург от наводнений. Оказавшись в городе, вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями 🏛️ Кронштадта:

  • увидите губернские дома 18 века
  • посмотрите на военные корабли с аскетичной Морской набережной
  • побываете на Якорной площади, где посетите Морской собор
  • снаружи осмотрите форт Великий Князь Константин с уникальной батареей «Шведе» и откроете тайны, которые хранят его стены.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, зачем был основан Кронштадт, что располагалось на острове 🏝️ Котлин до него. А также услышите о трагических событиях Гражданской и Великой Отечественной войн и познакомитесь с историей 📖 Балтийского флота.

После пешеходной части вас ждет прогулка 👣 на теплоходе вокруг фортов Кронштадта.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и прогулка 👣 на теплоходе включены в стоимость. Дополнительных трат нет.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Московского вокзала
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе

Экскурсия проводится ежедневно в 11:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Мы туристическая компания. Организуем и прводим индивидуальные и групповые экскурсии для жителей Санкт-Петербурга, гостей из других российских городов и иностранных путешественников. У нас большой выбор автобусных и теплоходных экскурсий, посещение знаменитого музея Эрмитаж, поездки в Петергоф, Пушкин и по всему северо-западу Ленинградской области. Пешеходные и тематические экскурсии, программы выходного дня и организация корпоративного обслуживания. До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 настоящих отзыва от туристов

29 мар 2021
Только один момент которым можно было бы восхитится: "Я была в Кронштадте, видела финский залив". Зря потраченое время и деньги.
Сергей
Ответ гида:Добрый день, Евгения! Нам очень жаль, что экскурсия вам не понравилась. Постараемся сделать программу по Кронштадту в дальнейшем лучше и интереснее.
12 сен 2020
Форт Константин заявлен в описании, но по факту его не было. Причём экскурсовод сказала «Никогда мы его не водим, не знаю что там написали».

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные#Кронштадт

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
1 300
3 часа
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Познакомиться с городом великой истории и осмотреть корабль-музей

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
331 отзыв
Фотосессия на питерских улочках и крыше!
2 500
1 час
Фотосессия на питерских улочках и крыше!
206 отзывов
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
1 600
4.5 часов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
218 отзывов
По Петербургу с петербуржцем
От 4 800
3 часа
По Петербургу с петербуржцем
145 отзывов
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 215
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
516 отзывов
В Кронштадт на авто бизнес-класса
9 500
4 часа
В Кронштадт на авто бизнес-класса
32 отзыва
Прочувствовать историю и дух военного города-героя
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге