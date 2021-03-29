Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Дорога пройдет через знаковое место — 17-километровую дамбу, которая спасает Петербург от наводнений. Оказавшись в городе, вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями 🏛️ Кронштадта:

увидите губернские дома 18 века

посмотрите на военные корабли с аскетичной Морской набережной

побываете на Якорной площади, где посетите Морской собор

снаружи осмотрите форт Великий Князь Константин с уникальной батареей «Шведе» и откроете тайны, которые хранят его стены.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, зачем был основан Кронштадт, что располагалось на острове 🏝️ Котлин до него. А также услышите о трагических событиях Гражданской и Великой Отечественной войн и познакомитесь с историей 📖 Балтийского флота.

После пешеходной части вас ждет прогулка 👣 на теплоходе вокруг фортов Кронштадта.

Организационные детали