Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Дорога пройдет через знаковое место — 17-километровую дамбу, которая спасает Петербург от наводнений. Оказавшись в городе, вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями 🏛️ Кронштадта:
увидите губернские дома 18 века
посмотрите на военные корабли с аскетичной Морской набережной
побываете на Якорной площади, где посетите Морской собор
снаружи осмотрите форт Великий Князь Константин с уникальной батареей «Шведе» и откроете тайны, которые хранят его стены.
На экскурсии 🧭 вы узнаете, зачем был основан Кронштадт, что располагалось на острове 🏝️ Котлин до него. А также услышите о трагических событиях Гражданской и Великой Отечественной войн и познакомитесь с историей 📖 Балтийского флота.
После пешеходной части вас ждет прогулка 👣 на теплоходе вокруг фортов Кронштадта.
Организационные детали
Транспортные расходы и прогулка 👣 на теплоходе включены в стоимость. Дополнительных трат нет.
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Московского вокзала
Экскурсия проводится ежедневно в 11:45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы туристическая компания. Организуем и прводим индивидуальные и групповые экскурсии для жителей Санкт-Петербурга, гостей из других российских городов и иностранных путешественников. У нас большой выбор автобусных и теплоходных экскурсий, посещение знаменитого музея Эрмитаж, поездки в Петергоф, Пушкин и по всему северо-западу Ленинградской области. Пешеходные и тематические экскурсии, программы выходного дня и организация корпоративного обслуживания. До встречи!