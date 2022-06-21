В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс

Феномен самой гастрономической улицы Петербурга через истории ее жителей, парадные и звон бокалов

За два часа прогулки по Рубинштейна это место заиграет всеми своими гранями.

Как-будто старые завсегдатаи или жители улицы мы окунемся в ее историю, поговорим о былых временах, насладимся красотой фасадов, сумраком узких дворов и парадных, скрытых от глаз.

А в конце почувствуем себя винными снобами на небольшом мастер-классе в одном из баров этой знаменитой питейной артерии.
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
В Питере пить, на Рубинштейна жить: экскурсия + винный мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ну что стоишь, как неродной, проходи!

Во время полуторачасовой пешеходной экскурсии заглянем в доходный дом Хренова, дворы бывшей Троицкой Лавры, двор Толстовского дома, посетим доходный дом Иоффа и знаменитые Пять углов — проникнем в закоулки, которых точно нет в массовых путеводителях, и сделаем атмосферные фото. А потом, как старых знакомых, нас встретят в баре с харизматичным мотоциклом «Урал», где я в качестве сомелье проведу для вас небольшой винный мастер-класс. У вас будет возможность остаться там после экскурсии, заказать еду и продолжить свое гастрономическое путешествие по городу.

Причем тут Рубинштейн

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • Как сделать бизнес, если любишь больше всего на свете пить и знакомиться
  • Каков был барный маршрут Довлатова
  • Причем тут Рубинштейн
  • Где проходили самые громкие рок-тусовки 80-х
  • Как двор стал «котиком» и где живут дворовые ангелы
  • Где видели Шерлока Холмса, и откуда в Петербурге нехорошая квартира

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Напиток на мастер-классе оплачивается дополнительно (примерно 350 руб. за бокал)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
пересечение Невского проспекта и улицы Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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