За два часа прогулки по Рубинштейна это место заиграет всеми своими гранями. Как-будто старые завсегдатаи или жители улицы мы окунемся в ее историю, поговорим о былых временах, насладимся красотой фасадов, сумраком узких дворов и парадных, скрытых от глаз. А в конце почувствуем себя винными снобами на небольшом мастер-классе в одном из баров этой знаменитой питейной артерии.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ну что стоишь, как неродной, проходи!

Во время полуторачасовой пешеходной экскурсии заглянем в доходный дом Хренова, дворы бывшей Троицкой Лавры, двор Толстовского дома, посетим доходный дом Иоффа и знаменитые Пять углов — проникнем в закоулки, которых точно нет в массовых путеводителях, и сделаем атмосферные фото. А потом, как старых знакомых, нас встретят в баре с харизматичным мотоциклом «Урал», где я в качестве сомелье проведу для вас небольшой винный мастер-класс. У вас будет возможность остаться там после экскурсии, заказать еду и продолжить свое гастрономическое путешествие по городу.

Причем тут Рубинштейн

В ходе экскурсии вы узнаете:

Как сделать бизнес, если любишь больше всего на свете пить и знакомиться

Каков был барный маршрут Довлатова

Причем тут Рубинштейн

Где проходили самые громкие рок-тусовки 80-х

Как двор стал «котиком» и где живут дворовые ангелы

Где видели Шерлока Холмса, и откуда в Петербурге нехорошая квартира

Организационные детали