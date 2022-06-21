Во время полуторачасовой пешеходной экскурсии заглянем в доходный дом Хренова, дворы бывшей Троицкой Лавры, двор Толстовского дома, посетим доходный дом Иоффа и знаменитые Пять углов — проникнем в закоулки, которых точно нет в массовых путеводителях, и сделаем атмосферные фото. А потом, как старых знакомых, нас встретят в баре с харизматичным мотоциклом «Урал», где я в качестве сомелье проведу для вас небольшой винный мастер-класс. У вас будет возможность остаться там после экскурсии, заказать еду и продолжить свое гастрономическое путешествие по городу.