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Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.

Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🥰Романтическая
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.

Что вы увидите

  • Смольный собор
  • Троицкая площадь
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая площадь (главная елка города)
  • Новогодняя ярмарка
Новый год - один из самых любимых и ожидаемых праздников. Это время чудес и подарков. Одним из таких подарков может стать наша автобусная экскурсия ⛳. Со второй половины декабря до Старого Нового года, Санкт-Петербург необыкновенно красив. Ёлки, гирлянды, подсветка - всё создает атмосферу сказки, столь знакомую нам с детства. Поэтому именно новогодние экскурсии 🧭 подходит для всей семьи. Приходите с детьми любого возраста, бабушками и дедушками - всем будет интересно.
Экскурсию проводим вечером, когда уже включают подсветку, что делает Петербург по-настоящему сказочным. Перед вами развернётся вся история 📖 праздника от времен Петра до наших дней. Великолепная иллюминация на улицах Санкт-Петербурга уже создаёт атмосферу праздника, а как складывалась его история, расскажет экскурсовод.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на автомобиле
  • Обзорная экскурсия
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не предусмотрено
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Невский проспект, 87/2 (офис Ленинград-Тур)
Место завершения
🏁 Невский проспект, 87/2
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург" на автомобиле.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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