Что вас ожидает:Наш музей 🖼 это прекрасная площадка для современных образовательных программ, детских мероприятий, лекций и показов тематического кино 🎥 надеемся, что наш музей станет тем самым местом, где взрослые и дети познакомятся с историей 📖 железных дорог и рельсового транспорта, узнают много нового о современных и устаревших технологиях и железнодорожных профессиях. В то же время мы надеемся, что музей станет притягательным парком развлечений и любимым местом отдыха для всей семьи.
Также на территории музея проходят экскурсии 🧭, где туристы посещают залы и части экспозиции, недоступные для свободного посещения
Вы можете приобрести экскурсию ⛳ по главному железнодорожному музею России. Это можно сделать тут. Важная информация:• Вы можете находится на территории музея вплоть до закрытия;
Фото- и видеосъемка на территории музея с применением любительской техники разрешена. COVID-19• С целью обеспечения безопасности посетителей музея сотрудники охраны вправе: проверять наличие индивидуальной защитной маски и перчаток, а при отказе от их ношения - отказать в проходе на территорию музея; при явных признаках ОРВИ требовать прохождения индивидуального измерения температуры, а при температуре 37. 0 и выше, отказать в посещении музея;
Посетители, находясь на территории музея, обязаны соблюдать требования социального дистанцирования 1, 5 метра.
Что входит
Входной ваучер
Что не входит
Экскурсионное обслуживание
Личные расходы (сувениры, вода, обед).
Начало и место завершения
🚩 Библиотечный пер. 4, корпус 2, строение 1
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