Что вас ожидает:Наш музей 🖼 это прекрасная площадка для современных образовательных программ, детских мероприятий, лекций и показов тематического кино 🎥 надеемся, что наш музей станет тем самым местом, где взрослые и дети познакомятся с историей 📖 железных дорог и рельсового транспорта, узнают много нового о современных и устаревших технологиях и железнодорожных профессиях. В то же время мы надеемся, что музей станет притягательным парком развлечений и любимым местом отдыха для всей семьи.

Также на территории музея проходят экскурсии 🧭, где туристы посещают залы и части экспозиции, недоступные для свободного посещения

Вы можете приобрести экскурсию ⛳ по главному железнодорожному музею России. Это можно сделать тут. Важная информация:• Вы можете находится на территории музея вплоть до закрытия;