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Входной ваучер в Музей железных дорог России

Музей Ж.
Музей Ж. – Гид из Санкт-Петербурга
Музейный комплекс расположен на территории более 50000 квадратных метров.

Два корпуса — здание старого паровозного депо и эффектный современный корпус — объединены стеклянной галереей с подвесным мостом в единое пространство.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи

  • 350 ₽ за человека

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Входной ваучер в Музей железных дорог России
Входной ваучер в Музей железных дорог России

Что вы увидите

  • Музей железных дорог России
Что вас ожидает:Наш музей 🖼 это прекрасная площадка для современных образовательных программ, детских мероприятий, лекций и показов тематического кино 🎥 надеемся, что наш музей станет тем самым местом, где взрослые и дети познакомятся с историей 📖 железных дорог и рельсового транспорта, узнают много нового о современных и устаревших технологиях и железнодорожных профессиях. В то же время мы надеемся, что музей станет притягательным парком развлечений и любимым местом отдыха для всей семьи.
Также на территории музея проходят экскурсии 🧭, где туристы посещают залы и части экспозиции, недоступные для свободного посещения
Вы можете приобрести экскурсию ⛳ по главному железнодорожному музею России. Это можно сделать тут. Важная информация:• Вы можете находится на территории музея вплоть до закрытия;
  • Фото- и видеосъемка на территории музея с применением любительской техники разрешена. COVID-19• С целью обеспечения безопасности посетителей музея сотрудники охраны вправе: проверять наличие индивидуальной защитной маски и перчаток, а при отказе от их ношения - отказать в проходе на территорию музея; при явных признаках ОРВИ требовать прохождения индивидуального измерения температуры, а при температуре 37. 0 и выше, отказать в посещении музея;
  • Посетители, находясь на территории музея, обязаны соблюдать требования социального дистанцирования 1, 5 метра.
Что входит
  • Входной ваучер
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Личные расходы (сувениры, вода, обед).
Начало и место завершения
🚩 Библиотечный пер. 4, корпус 2, строение 1
Входной ваучер в Музей железных дорог России
Входной ваучер в Музей железных дорог России
Входной ваучер в Музей железных дорог России
Входной ваучер в Музей железных дорог России

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Ж.
Музей Ж.
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