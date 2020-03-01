Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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Прогуляться по секретным парадным, увидеть старинные витражи и познакомиться с их историей

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Вы когда-нибудь задумывались, что витраж — не просто цветные окна, веселящие взгляд и создающие уют в доме? Когда состоятельный петербуржец эпохи Серебряного века задумывался об украшении своего жилища, он вкладывал в замысел оконного пространства нечто большее, чем представление о модном дизайне интерьера.

Это становилось поистине отношением к действительности, о котором мы и поговорим!
От 2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Витражный Петербург
Витражный Петербург

Что вас ожидает

Остановившийся калейдоскоп, сложившийся в причудливый орнамент
Мы заглянем в уникальные парадные, сохранившие «узорные окна» или «витро», как их называли раньше. Я расскажу, какие техники и рисунки предпочитали мастера витражного искусства Петербурга и как менялась технология, уходя от изощренных методов к простоте и даже минимализму. Перемещаясь из одного дома в другой, вы сможете наблюдать трансформацию эстетических вкусов и технологий от конца 19 столетия до первого десятилетия 20-го. Вы услышите истории об именитых художниках и не менее известных заказчиках.

Витражи изменили жизнь горожан, добавив цвет во внутреннее пространства дома, подарив возможность ощущать родство света и музыкальности цвета с собственным микрокосмосом. Мы поговорим о философско-религиозных веяниях, диктующих законы взаимосвязи природных стихий и всего сущего и об идее, отражением которой стал витраж.

Организационные детали

Дополнительные расходы: экскурсия включает два переезда на метро внутри центра Петербурга (90 руб. — 2 жетона).

Витражный Петербург
Витражный Петербург
Витражный Петербург
Витражный Петербург
Витражный Петербург
Витражный Петербург
Витражный Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я очень люблю свой город. Но сокровища знаний обретают смысл и жизнь только тогда, когда ими можно поделиться. Профессиональный искусствовед, автор многочисленных публикаций о русском искусстве 19-20 вв., член Международной ассоциации искусствоведов
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