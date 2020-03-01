Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Остановившийся калейдоскоп, сложившийся в причудливый орнамент

Мы заглянем в уникальные парадные, сохранившие «узорные окна» или «витро», как их называли раньше. Я расскажу, какие техники и рисунки предпочитали мастера витражного искусства Петербурга и как менялась технология, уходя от изощренных методов к простоте и даже минимализму. Перемещаясь из одного дома в другой, вы сможете наблюдать трансформацию эстетических вкусов и технологий от конца 19 столетия до первого десятилетия 20-го. Вы услышите истории об именитых художниках и не менее известных заказчиках.

Витражи изменили жизнь горожан, добавив цвет во внутреннее пространства дома, подарив возможность ощущать родство света и музыкальности цвета с собственным микрокосмосом. Мы поговорим о философско-религиозных веяниях, диктующих законы взаимосвязи природных стихий и всего сущего и об идее, отражением которой стал витраж.