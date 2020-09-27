4 отзыва оставили туристы

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Вокруг Исаакиевского собора

Посетить одну из красивейших площадей Петербурга и узнать о ней интересные факты и мифы

4.8
4 отзыва
Татьяна
Татьяна – Гид из Санкт-Петербурга
Исаакиевская площадь покорит вас величественными зданиями, богатой историей 📖 и скрытыми от поверхностного глаза деталями.

Вы внимательно рассмотрите расположенные на ней дворцы, соборы, памятники и старинные гостиницы, услышите связанные с ними малоизвестные факты и ощутите колорит парадного Петербурга!
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 520 ₽ за экскурсию

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Вокруг Исаакиевского собора
Вокруг Исаакиевского собора

Что вас ожидает

От Мариинского дворца до Медного всадника
Наша прогулка 👣 начнется у стен Мариинского дворца, известного с 18 века. Вы раскроете историю 📖 жизни его хозяйки и поймете, каким образом и зачем он перестраивался. Далее рассмотрите памятник Николаю I и услышите, как ему удалось избежать уничтожения во время революции. А также узнаете историю старинных гостиниц люкс-класса «Астория» и «Англетер», знаменитого Медного всадника и здания бывшего немецкого посольства.

История и легенды Исаакиевского собора
Вы обойдете Исаакиевский собор со всех сторон и расшифруете символику скульптур, расположенных на его могущественных стенах. Я раскрою принципы выбора места для будущего собора и поделюсь шутками, которые появились в народе после окончания его строительства. А также покажу, каким хотели видеть «Исакий» люди того времени, вспомню тернистый путь к успеху архитектора Огюста Монферрана и помогу отыскать на стенах собора характерные для его стиля приметы.

Организационные детали

По желанию после экскурсии 🧭 вы можете самостоятельно посетить музей 🖼 и колоннаду собора. Билеты 🎫 продаются на сайте музея и в кассе на месте.

Начало и место завершения
🚩 у Мариинского дворца
Вокруг Исаакиевского собора
Вокруг Исаакиевского собора
Вокруг Исаакиевского собора
Вокруг Исаакиевского собора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, мне 26 лет. В Питере родился и жил мой дед, так что наша семья обосновалась здесь еще в первой половине прошлого столетия. Это мой дом, который я знаю наизусть и люблю. С радостью покажу вам любимый город на веселой, увлекательной и уютной прогулке.
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4 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия, особенно перед подъемом на колоннаду Исаакиевского собора. Татьяна очень интересно рассказывает и плюс дополняет картинками из истории. Очень рекомендую.
11 сентября 2020
Часовая экскурсия, на которой мы успели поговооить обо всех зданиях площади, плюс подробно рассмотрели Исаакиевский собор, узнав много нового о нëм. Бонус в виде осмотра Александровского парка и Медного всадника тоже порадовал.
10 сентября 2020
Великолепная экскурсия, насыщенная интересными фактами, фотографиями)) поданная с юмором, очень живо и интересно. Мы были в восторге. Татьяна - чудо и мы очень рекомендуем эту экскурсию, например, перед подъемом на Исакий))
22 августа 2020
Экскурсия очень понравилось, не смотря на короткое время экскурсии, она была достаточно насыщеной.

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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