4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

От Мариинского дворца до Медного всадника

Наша прогулка 👣 начнется у стен Мариинского дворца, известного с 18 века. Вы раскроете историю 📖 жизни его хозяйки и поймете, каким образом и зачем он перестраивался. Далее рассмотрите памятник Николаю I и услышите, как ему удалось избежать уничтожения во время революции. А также узнаете историю старинных гостиниц люкс-класса «Астория» и «Англетер», знаменитого Медного всадника и здания бывшего немецкого посольства.

История и легенды Исаакиевского собора

Вы обойдете Исаакиевский собор со всех сторон и расшифруете символику скульптур, расположенных на его могущественных стенах. Я раскрою принципы выбора места для будущего собора и поделюсь шутками, которые появились в народе после окончания его строительства. А также покажу, каким хотели видеть «Исакий» люди того времени, вспомню тернистый путь к успеху архитектора Огюста Монферрана и помогу отыскать на стенах собора характерные для его стиля приметы.

Организационные детали

По желанию после экскурсии 🧭 вы можете самостоятельно посетить музей 🖼 и колоннаду собора. Билеты 🎫 продаются на сайте музея и в кассе на месте.