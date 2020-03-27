3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Быстрый инструктаж — и полный вперёд

Перед тем, как отправиться наверх, вы послушаете короткий инструктаж: я расскажу о правилах перемещения по кровле и других важных моментах, которые нужно соблюдать. А дальше, минуя двор, мы попадём в парадную дореволюционного дома! Доказательство его старины — любопытные выступы в стене на чёрной лестнице, которые раньше использовали как холодильники. По пути на последний этаж вы сможете рассмотреть их и великолепную лепнину, и, конечно, проникнуться «антикварной» аурой дома.

Эстетика старых крыш и рельефный Питер

Поднявшись на 7 этаж, мы зайдем на чердак, — и какие-то считанные метры отделяют нас от беспечного чувства свободы. Первым делом ваше внимание привлечёт сама кровля — я обязательно расскажу об её устройстве. Постепенно продвигаясь вперёд, вы будете открывать городские панорамы, от которых в один момент захватит дух. Вы ощутите чёткий ритм пилястр Казанского собора, заворожитесь мозаичными куполами Спаса на Крови — и одним взглядом сможете охватить все достопримечательности Санкт-Петербурга. Зарядите ваши фотоаппараты, снимки здесь будут словно открытки.