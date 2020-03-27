3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вверх! По 5 питерским крышам

Пройти по цепочке крыш в центре города и собрать коллекцию лучших видов «северной» столицы

Егор
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Егор – ваш гид
Наверное, это самая «питерская» из всех возможных прогулок.

Через старинную парадную вы пройдёте по лестнице на самый верх — и целый час город в ваших объятиях.

Вдохновляюще? Не то слово.

Мы откроем для вас дивный мир крыш Петербурга, а вы следом соберёте идеальные панорамы его доминант: здесь и Исаакиевский, и Нева, и Эрмитаж — всё-всё!
800 ₽
680 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от станции метро Горьковская
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Вверх! По 5 питерским крышам
Вверх! По 5 питерским крышам

Что вас ожидает

Быстрый инструктаж — и полный вперёд
Перед тем, как отправиться наверх, вы послушаете короткий инструктаж: я расскажу о правилах перемещения по кровле и других важных моментах, которые нужно соблюдать. А дальше, минуя двор, мы попадём в парадную дореволюционного дома! Доказательство его старины — любопытные выступы в стене на чёрной лестнице, которые раньше использовали как холодильники. По пути на последний этаж вы сможете рассмотреть их и великолепную лепнину, и, конечно, проникнуться «антикварной» аурой дома.

Эстетика старых крыш и рельефный Питер
Поднявшись на 7 этаж, мы зайдем на чердак, — и какие-то считанные метры отделяют нас от беспечного чувства свободы. Первым делом ваше внимание привлечёт сама кровля — я обязательно расскажу об её устройстве. Постепенно продвигаясь вперёд, вы будете открывать городские панорамы, от которых в один момент захватит дух. Вы ощутите чёткий ритм пилястр Казанского собора, заворожитесь мозаичными куполами Спаса на Крови — и одним взглядом сможете охватить все достопримечательности Санкт-Петербурга. Зарядите ваши фотоаппараты, снимки здесь будут словно открытки.

Организационные детали

  • Крыши, на которых проводится экскурсия, безопасны и оборудованы ограждениями по всему периметру и нескользящими дорожками
  • Дети старше 8 лет допускаются в присутствии родителей
  • По правилам безопасности ваши руки должны оставаться свободными
Вверх! По 5 питерским крышам
Вверх! По 5 питерским крышам
Вверх! По 5 питерским крышам

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от станции метро Горьковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Егор
Егор
Vivat Петербург! Меня зовут Егор и я организовываю самые необычные экскурсии в Санкт-Петербурге! И это не просто экскурсии — это настоящее погружение в домашнюю обстановку. Крыши — это вообще отдельная история! По крышам в моем детстве мы могли перемещаться целыми кварталами, загорали летом на крышах. Здесь каждый дом дышит историей, а это и создает особую атмосферу. Я жил в доме на Каменноостровском, на последнем этаже 5-этажки. В доме напротив была голубятня, и часто можно было наблюдать полеты этих прекрасных птиц, целый ритуал. В этом же доме, на первом этаже жила бабушка-кошатница, в квартире не было занавесок и было видно огромное количество кошек. В доме справа жила женщина-скульптор, я к ней часто захаживал в гости посмотреть ее работы и поболтать с ней.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 марта 2020
Это лучшее что я ощутила в Петербурге!
Адреналин в перемешку с красивыми видами)
Всем советую!
26 марта 2020
Суперская экскурсия !
Гиду Егору отдельное спасибо
Буду советовать друзьям
26 марта 2020
Хочу сказать большое спасибо за то, что есть такая замечательная экскурсия!
Экскурсия началась с краткого, но емкого инструктажа, потом мы зашли в парадную, оттуда на чердак , а потом...
Весь город как на ладони!Простор, размах, кайф!!!
Вся крыша заложена дорожками,которые не скользят поэтому перемещаться по ней комфортно !
Егор рассказал очень много про архитектуру , особенно было интересно послушать про противопожарные стены!
В конце мы дошли до крыши, с самым крутым видом!!!
Все соборы,шпили, река!!!
Егор, спасибо за офигенную экскурсию и приятное общение!Буду рекомендовать!

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