Что вас ожидает

Завод как символ ушедшей эпохи

В весьма колоритных декорациях мы совершим путешествие на сотню лет назад. Исследуем территорию старинного российского промышленного предприятия — здесь изготавливали калоши и синтетический каучук. Вы заглянете в производственные цеха и сделаете атмосферные фото. А я погружу вас в историю гигантской мануфактуры. Как появился и развивался «Красный Треугольник»? Что происходит здесь сейчас и какая судьба ждет бывший завод? Об этом — на нашей прогулке.

Организационные детали

Для прогулки выбирайте немаркую одежду и удобную спортивную обувь. Также желательно взять с собой: влажные салфетки, фонарик (можно воспользоваться фонарем на телефоне), фотоаппарат.