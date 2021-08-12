Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»

Найти портал в мир постапокалипсиса Северной столицы и узнать о старинном предприятии

5
1 отзыв
Эта прогулка для тех, кого притягивает эстетика покинутых строений.

В Петербурге одно из самых известных — бывший завод «Красный Треугольник».

Вместе мы рассмотрим заброшенные корпуса фабрики, зайдем в цеха, ощутим мистическую атмосферу этого места и поговорим о его судьбе с 19 века.
Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»
Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»
Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»
Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»
Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»
Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»
Заброшенный Петербург. Экскурсия по заводу «Красный Треугольник»

Что вас ожидает

Завод как символ ушедшей эпохи

В весьма колоритных декорациях мы совершим путешествие на сотню лет назад. Исследуем территорию старинного российского промышленного предприятия — здесь изготавливали калоши и синтетический каучук. Вы заглянете в производственные цеха и сделаете атмосферные фото. А я погружу вас в историю гигантской мануфактуры. Как появился и развивался «Красный Треугольник»? Что происходит здесь сейчас и какая судьба ждет бывший завод? Об этом — на нашей прогулке.

Организационные детали

Для прогулки выбирайте немаркую одежду и удобную спортивную обувь. Также желательно взять с собой: влажные салфетки, фонарик (можно воспользоваться фонарем на телефоне), фотоаппарат.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
набережная Обводного канала, 130
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Олег
Олег
Мы начали свою деятельность в 2017 году. Специализируемся исключительно на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Прогулки по крышам очень популярны в нашем городе, мы провели уже более 2200 экскурсий. Ждем вас на крышах Петербурга!
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1 реальный отзыв

В
12 авг 2021
Экскурсия очень понравилась моему сыну, спасибо.

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