Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач

Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и погулять по заповеднику «Кивач»

Авторский тур
Главная «фишка» нашего путешествия — это поездка на остров Кижи, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите уникальную деревянную архитектуру прошлых веков, зайдете в старинные избы и почувствуете, как жили наши предки.

Еще мы заедем в хаски-комплекс, пообнимаемся с собаками, полюбуемся грацией северных оленей и заглянем в саамские чумы.
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе. Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. Выбирайте для путешествия удобную обувь, в которой будет комфортно ходить у нас будет пешая экскурсия по острову.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, м. пл. Восстания, 6:30
Завершение: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал, 22:55
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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