Полюбоваться дворцом, прудами, старинными павильонами и раскрыть историю «острова радости»

5
5 отзывов
Елагин остров запомнится вам гармоничным сочетанием природы и архитектуры.

Вы увидите Елагиноостровский дворец и павильоны в стиле ампир, пруды и шлюзы, белок и многовековые дубы.

Я поделюсь прошлым и настоящим этого идиллического места, расскажу о связанных с ним людях и проведу к его самым живописным уголкам.
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров
Заповедный Елагин остров

Что вас ожидает

Елагин остров изнутри

Вы поймете, как складывалась история острова и кто был его первым хозяином. Рассмотрите местных сфинксов и расшифруете архитектурные особенности Кухонного и Конюшенного павильонов. Я раскрою, как при их создании Карлу Росси удалось мастерски решить сразу две задачи: эстетическую и прикладную. А также покажу самое популярное место на острове в 19 веке — западную «стрелку».

Дворец, редкие растения и нескучные факты

Любуясь живописной поляной перед Елагиноостровским дворцом, вы услышите о гуляниях, которые проводились здесь в старину. Возле здания оранжереи я расскажу о растениях, привезенных на остров из разных частей света. Кроме того, мы поговорим о масонстве, графе Калиостро и советском периоде: вы узнаете, как Елагин остров выглядел в прошлом столетии и почему в народе его ласково называли «Цыпочка».

Организационные детали

  • По запросу я могу провести экскурсию на велосипеде или самокате, включить в маршрут катание на лодочке или мини-зоопарк для детей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • В выходные вход в парк платный — 100 р. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Петербург можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рада, если удастся приоткрыть Вам настроение Петербурга, показать его многоликость и сделать небольшой экскурс в историю тех мест, которые мы посетим. Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, литературы, прогулок в любую питерскую погоду. О себе: увлекаюсь горным туризмом, плаванием, велосипедами, марафонами, авторским кино и немного буддизмом.
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5 реальных отзывов от туристов

Т
23 авг 2021
Очень рады, что знакомство с Елагиным островом состоялась именно с Еленой! Великолепная прогулка с интересной, удивительной информацией, подкрепленной фотографиями, цитатами… Приятное послевкусие от экскурсии, с супругом обсуждаем некоторые моменты, которые только сегодня узнали! Елена, благодарим Вас!
И
21 авг 2021
Все было замечательно. Много разной информации, но подаётся она легко и с юмором. Остались очень довольны! Рекомендуем
О
17 авг 2021
Экскурсия очень понравилась, Елена хороший рассказчик, получили много информации, о которой ранее не знали. Спасибо большое!
Любовь
6 авг 2021
Отличная экскурсия-прогулка. Отдыхаешь, дышишь свежим воздухом и получаешь много интересной информации. Это не самый популярный маршрут у гидов, но Елена увлекательно рассказала об истории и современности острова. Большое спасибо.
Н
30 июля 2021
Если вы захотите помедитировать в Санкт-Петербурге или окунуться в зелень не выезжая за город, посетите Елагин остров. Я просто в восхищении от этого места: здесь исчезает шум и суета большого города. Какой красивый дворец, на фоне которого получаются чудесные фотосессии. Здесь все дышит историей и покоем. Елена провела прекрасную экскурсию, познакомив как со старой частью острова так и с новой, хочется сюда вернуться еще раз.

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