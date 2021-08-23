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Елагин остров изнутри

Вы поймете, как складывалась история острова и кто был его первым хозяином. Рассмотрите местных сфинксов и расшифруете архитектурные особенности Кухонного и Конюшенного павильонов. Я раскрою, как при их создании Карлу Росси удалось мастерски решить сразу две задачи: эстетическую и прикладную. А также покажу самое популярное место на острове в 19 веке — западную «стрелку».

Дворец, редкие растения и нескучные факты

Любуясь живописной поляной перед Елагиноостровским дворцом, вы услышите о гуляниях, которые проводились здесь в старину. Возле здания оранжереи я расскажу о растениях, привезенных на остров из разных частей света. Кроме того, мы поговорим о масонстве, графе Калиостро и советском периоде: вы узнаете, как Елагин остров выглядел в прошлом столетии и почему в народе его ласково называли «Цыпочка».

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